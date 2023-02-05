Свердловчане жалуются на запах гари и химических веществ. Фото

06 февраля 2023 в 00:00 Размер текста - 17 +

Тагильчане чувствуют неприятные запахи в городе вторые сутки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Нижнего Тагила Свердловской области жалуются на запах гари и химических веществ. В соцсетях тагильчане пишут, что чувствуют неприятные запахи в городе вторые сутки. «Тагильчане вторые сутки подряд жалуются на неприятные запахи. По их мнению, в городе пахнет гарью и химическими веществами», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на местных жителей. О проблеме говорят жители нескольких районов Нижнего Тагила. Они отмечают, что город накрыло смогом. «Сегодня люди и машины словно ежики в тумане», — отмечает девушка. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступал. Ранее агентство писало, что Свердловскую область с 3 по 7 февраля накроет смогом. Синоптики объявили неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Отменят предупреждение после 20:00 7 февраля. Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте»

Жители Нижнего Тагила Свердловской области жалуются на запах гари и химических веществ. В соцсетях тагильчане пишут, что чувствуют неприятные запахи в городе вторые сутки. «Тагильчане вторые сутки подряд жалуются на неприятные запахи. По их мнению, в городе пахнет гарью и химическими веществами», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на местных жителей. О проблеме говорят жители нескольких районов Нижнего Тагила. Они отмечают, что город накрыло смогом. «Сегодня люди и машины словно ежики в тумане», — отмечает девушка. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступал. Ранее агентство писало, что Свердловскую область с 3 по 7 февраля накроет смогом. Синоптики объявили неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Отменят предупреждение после 20:00 7 февраля.