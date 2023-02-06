06 февраля 2023

В Пермском крае назвали самые высокооплачиваемые вакансии

Программист, менеджер и электромонтер вошли в топ высокооплачиваемых вакансий в Пермском крае
© Служба новостей «URA.RU»
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Программист может получать более 100 тысяч рублей Фото:

В Пермском крае самую высокую зарплату в феврале предлагают начальнику участка по строительству инженерных сетей и коммуникаций. Компания из Чайковского готова платить специалисту до 120 тысяч рублей. Кроме этого, по данным сервиса «Работа.ру», в топ вошли вакансии программиста 1С, менеджера по продажам в логистической фирме, продавца горно-шахтного оборудования и электромонтера.

«От 100 тысяч рублей может зарабатывать программист 1С в Перми. В логистическую компанию требуется менеджер по продажам с зарплатой до 95 тысяч. В Перми также открыта вакансия для специалиста по продаже горно-шахтного оборудования, который сможет получать до 90 тысяч рублей. До 80 тысяч может зарабатывать электромонтер по ремонту и обслуживанию грузоподъемного оборудования», — рассказали URA.RU аналитики сервиса.

Ранее URA.RU рассказывало, что хорошие деньги пермякам можно получить, уехав на вахту в соседние регионы. Так, в Екатеринбурге предлагают упаковывать шоколад Twix за 165 тысяч рублей до вычета налогов, а на птицефабрике в Татарстане работать ловцом птиц, получая более 100 тысяч рублей за 60 смен.

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В Пермском крае самую высокую зарплату в феврале предлагают начальнику участка по строительству инженерных сетей и коммуникаций. Компания из Чайковского готова платить специалисту до 120 тысяч рублей. Кроме этого, по данным сервиса «Работа.ру», в топ вошли вакансии программиста 1С, менеджера по продажам в логистической фирме, продавца горно-шахтного оборудования и электромонтера. «От 100 тысяч рублей может зарабатывать программист 1С в Перми. В логистическую компанию требуется менеджер по продажам с зарплатой до 95 тысяч. В Перми также открыта вакансия для специалиста по продаже горно-шахтного оборудования, который сможет получать до 90 тысяч рублей. До 80 тысяч может зарабатывать электромонтер по ремонту и обслуживанию грузоподъемного оборудования», — рассказали URA.RU аналитики сервиса. Ранее URA.RU рассказывало, что хорошие деньги пермякам можно получить, уехав на вахту в соседние регионы. Так, в Екатеринбурге предлагают упаковывать шоколад Twix за 165 тысяч рублей до вычета налогов, а на птицефабрике в Татарстане работать ловцом птиц, получая более 100 тысяч рублей за 60 смен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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