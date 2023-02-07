07 февраля 2023
06 февраля 2023

Тобольская больница придумала способ избавиться от текучки кадров

© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиника №3. Тюмень, поликлиника, коридор больницы
В больнице разработали специальную программу Фото:

Областная больница №3 в Тобольске сделала ставку на молодых врачей, чтобы решить проблему с нехваткой кадров, о которой стало известно в октябре прошлого года. Планом и успехами медучреждения поделились в пресс-службе администрации города.

«В 2021—2022 гг. в различные структуры областной больницы №3 было принято 43 молодых врача <…> Программа адаптации молодых специалистов, разработанная в ОБ №3, призвана уменьшить уровень текучести кадров из числа вновь принятых молодых специалистов и ускорить процесс вхождения молодого специалиста в должность и сократить срок его адаптации», — сообщили в официальной группе мэрии в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, программа добивается определенных успехов, так как все принятые специалисты до сих пор работают в медучреждении. Кроме этого, в октябре прошлого года в больницу по рекомендациям новых врачей пришли еще девять сотрудников.

Ранее URA.RU сообщало, что в тюменских больницах возникла острая нехватка специалистов. В октябре прошлого года на базе Центра занятости населения Тюменской области были размещены более 300 вакансий, а ОБ №3 Тобольска потребовалось шесть врачей.

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Областная больница №3 в Тобольске сделала ставку на молодых врачей, чтобы решить проблему с нехваткой кадров, о которой стало известно в октябре прошлого года. Планом и успехами медучреждения поделились в пресс-службе администрации города. «В 2021—2022 гг. в различные структуры областной больницы №3 было принято 43 молодых врача <…> Программа адаптации молодых специалистов, разработанная в ОБ №3, призвана уменьшить уровень текучести кадров из числа вновь принятых молодых специалистов и ускорить процесс вхождения молодого специалиста в должность и сократить срок его адаптации», — сообщили в официальной группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». По их словам, программа добивается определенных успехов, так как все принятые специалисты до сих пор работают в медучреждении. Кроме этого, в октябре прошлого года в больницу по рекомендациям новых врачей пришли еще девять сотрудников. Ранее URA.RU сообщало, что в тюменских больницах возникла острая нехватка специалистов. В октябре прошлого года на базе Центра занятости населения Тюменской области были размещены более 300 вакансий, а ОБ №3 Тобольска потребовалось шесть врачей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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