Тобольская больница придумала способ избавиться от текучки кадров

08 февраля 2023 в 06:46 Размер текста - 17 +

В больнице разработали специальную программу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Областная больница №3 в Тобольске сделала ставку на молодых врачей, чтобы решить проблему с нехваткой кадров, о которой стало известно в октябре прошлого года. Планом и успехами медучреждения поделились в пресс-службе администрации города. «В 2021—2022 гг. в различные структуры областной больницы №3 было принято 43 молодых врача <…> Программа адаптации молодых специалистов, разработанная в ОБ №3, призвана уменьшить уровень текучести кадров из числа вновь принятых молодых специалистов и ускорить процесс вхождения молодого специалиста в должность и сократить срок его адаптации», — сообщили в официальной группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». По их словам, программа добивается определенных успехов, так как все принятые специалисты до сих пор работают в медучреждении. Кроме этого, в октябре прошлого года в больницу по рекомендациям новых врачей пришли еще девять сотрудников. Ранее URA.RU сообщало, что в тюменских больницах возникла острая нехватка специалистов. В октябре прошлого года на базе Центра занятости населения Тюменской области были размещены более 300 вакансий, а ОБ №3 Тобольска потребовалось шесть врачей.

Областная больница №3 в Тобольске сделала ставку на молодых врачей, чтобы решить проблему с нехваткой кадров, о которой стало известно в октябре прошлого года. Планом и успехами медучреждения поделились в пресс-службе администрации города. «В 2021—2022 гг. в различные структуры областной больницы №3 было принято 43 молодых врача <…> Программа адаптации молодых специалистов, разработанная в ОБ №3, призвана уменьшить уровень текучести кадров из числа вновь принятых молодых специалистов и ускорить процесс вхождения молодого специалиста в должность и сократить срок его адаптации», — сообщили в официальной группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». По их словам, программа добивается определенных успехов, так как все принятые специалисты до сих пор работают в медучреждении. Кроме этого, в октябре прошлого года в больницу по рекомендациям новых врачей пришли еще девять сотрудников. Ранее URA.RU сообщало, что в тюменских больницах возникла острая нехватка специалистов. В октябре прошлого года на базе Центра занятости населения Тюменской области были размещены более 300 вакансий, а ОБ №3 Тобольска потребовалось шесть врачей.