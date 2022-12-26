В Перми за полтора миллиона рублей продается сахарный завод

27 декабря 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Предприятие выпускает рафинад под оригинальным брендом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На популярном сервисе бесплатных объявлений появилась информация о продаже предприятия «Пермский сахарный завод» (ПСЗ). Компания выпускает быстрорастворимый рафинад под собственным брендом, продающийся в картонных коробках. Стоимость бизнеса — 1,5 млн рублей. «Бизнес продается, производство находится в Перми, по адресу улица Промышленная, 103/1. Производственные мощности — до двух тонн продукции за смену. Все подробности готов обговорить при личной встрече», — сообщил URA.RU автор объявления. Он также уточнил, что производственные, складские и офисное помещение находятся в аренде. Общая площадь — 215 квадратных метров. Имеется наработанная клиентская база, все оборудование налажено и готово к работе. По данным сервиса СБИС, «Пермский сахарный завод» является микропредприятием, получившим по итогам года чистую прибыль в 73 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае выставлен на продажу бизнес по разведению красной рыбы. За год предприятие приносит до 40 миллионов рублей прибыли.

На популярном сервисе бесплатных объявлений появилась информация о продаже предприятия «Пермский сахарный завод» (ПСЗ). Компания выпускает быстрорастворимый рафинад под собственным брендом, продающийся в картонных коробках. Стоимость бизнеса — 1,5 млн рублей. «Бизнес продается, производство находится в Перми, по адресу улица Промышленная, 103/1. Производственные мощности — до двух тонн продукции за смену. Все подробности готов обговорить при личной встрече», — сообщил URA.RU автор объявления. Он также уточнил, что производственные, складские и офисное помещение находятся в аренде. Общая площадь — 215 квадратных метров. Имеется наработанная клиентская база, все оборудование налажено и готово к работе. По данным сервиса СБИС, «Пермский сахарный завод» является микропредприятием, получившим по итогам года чистую прибыль в 73 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае выставлен на продажу бизнес по разведению красной рыбы. За год предприятие приносит до 40 миллионов рублей прибыли.