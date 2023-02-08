08 февраля 2023

В Челябинске умер известный писатель

Писатель Рустам Валеев скончался в Челябинске
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Прощание с контрактником Данилом Василенко. Магнитогорск, утрата, свеча скорби
Соболезнования по поводу кончины Рустама Валеева выразили в правительстве региона Фото:

В Челябинске прощаются с писателем Рустамом Валеевым. Как сообщили в пресс-службе губернатора региона Алексея Текслера, Валеев скончался на 87-м году жизни.

«Губернатор и правительство области с прискорбием извещают, что на 87-м году жизни скончался член Союза писателей России Рустам Шавлиевич Валеев. Из-под пера Валеева вышло свыше 20 прозаических книг», — отметили в правительстве региона.

Там добавили, что писатель являлся лауреатом многих литературных премий. Вся жизнь автора была связана с областью, здесь он получил признание читателей. Валеев много занимался просветительством, являлся главным редактором литературного журнала «Уральская новь» и альманаха «История людей».

Региональные власти выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного. Они отметили, что уход писателя стал утратой для культуры Челябинской области, но память о нем останется в сердцах читателей и всех, кто знал Валеева.

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В Челябинске прощаются с писателем Рустамом Валеевым. Как сообщили в пресс-службе губернатора региона Алексея Текслера, Валеев скончался на 87-м году жизни. «Губернатор и правительство области с прискорбием извещают, что на 87-м году жизни скончался член Союза писателей России Рустам Шавлиевич Валеев. Из-под пера Валеева вышло свыше 20 прозаических книг», — отметили в правительстве региона. Там добавили, что писатель являлся лауреатом многих литературных премий. Вся жизнь автора была связана с областью, здесь он получил признание читателей. Валеев много занимался просветительством, являлся главным редактором литературного журнала «Уральская новь» и альманаха «История людей». Региональные власти выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного. Они отметили, что уход писателя стал утратой для культуры Челябинской области, но память о нем останется в сердцах читателей и всех, кто знал Валеева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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