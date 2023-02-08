В Челябинске умер известный писатель

Писатель Рустам Валеев скончался в Челябинске

Соболезнования по поводу кончины Рустама Валеева выразили в правительстве региона Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске прощаются с писателем Рустамом Валеевым. Как сообщили в пресс-службе губернатора региона Алексея Текслера, Валеев скончался на 87-м году жизни.

«Губернатор и правительство области с прискорбием извещают, что на 87-м году жизни скончался член Союза писателей России Рустам Шавлиевич Валеев. Из-под пера Валеева вышло свыше 20 прозаических книг», — отметили в правительстве региона.

Там добавили, что писатель являлся лауреатом многих литературных премий. Вся жизнь автора была связана с областью, здесь он получил признание читателей. Валеев много занимался просветительством, являлся главным редактором литературного журнала «Уральская новь» и альманаха «История людей».

Региональные власти выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного. Они отметили, что уход писателя стал утратой для культуры Челябинской области, но память о нем останется в сердцах читателей и всех, кто знал Валеева.