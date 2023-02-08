В Челябинской области выявлено больше всего в УрФО нелегальных кредиторов. Как отметили в пресс-службе челябинского отделения Банка России, финансовые нелегалы на Урале часто маскируются под ломбарды.
«В Челябинской области выявлено 38 нелегальных кредиторов. Это наибольшее число в УрФО», — отметили в отделении Банка России.
Специалисты ведомства сообщили, что в 2022 году список компаний с признаками нелегальной деятельности на Урале пополнили 86 организаций. Так называемые черные кредиторы составляют более 95% из них.
Начальник управления Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина обратила внимание на то, что нелегальные кредиторы часто работают в интернете, где обещают деньги на выгодных условиях. На деле оказывается, что проценты за пользование финансами сильно завышены, условия договоров меняются произвольно, а долги взыскивают незаконными методами.
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