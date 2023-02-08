08 февраля 2023

Челябинская область стала лидером в УрФО по количеству нелегальных кредиторов. Скрин

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Регион возглавил рейтинг по количеству нелегальных кредиторов Фото:

В Челябинской области выявлено больше всего в УрФО нелегальных кредиторов. Как отметили в пресс-службе челябинского отделения Банка России, финансовые нелегалы на Урале часто маскируются под ломбарды.

«В Челябинской области выявлено 38 нелегальных кредиторов. Это наибольшее число в УрФО», — отметили в отделении Банка России.

Специалисты ведомства сообщили, что в 2022 году список компаний с признаками нелегальной деятельности на Урале пополнили 86 организаций. Так называемые черные кредиторы составляют более 95% из них.

Начальник управления Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина обратила внимание на то, что нелегальные кредиторы часто работают в интернете, где обещают деньги на выгодных условиях. На деле оказывается, что проценты за пользование финансами сильно завышены, условия договоров меняются произвольно, а долги взыскивают незаконными методами.

Часто нелегалы маскируются под ломбарды

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В Челябинской области выявлено больше всего в УрФО нелегальных кредиторов. Как отметили в пресс-службе челябинского отделения Банка России, финансовые нелегалы на Урале часто маскируются под ломбарды. «В Челябинской области выявлено 38 нелегальных кредиторов. Это наибольшее число в УрФО», — отметили в отделении Банка России. Специалисты ведомства сообщили, что в 2022 году список компаний с признаками нелегальной деятельности на Урале пополнили 86 организаций. Так называемые черные кредиторы составляют более 95% из них. Начальник управления Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина обратила внимание на то, что нелегальные кредиторы часто работают в интернете, где обещают деньги на выгодных условиях. На деле оказывается, что проценты за пользование финансами сильно завышены, условия договоров меняются произвольно, а долги взыскивают незаконными методами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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