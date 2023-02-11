Челябинка пожаловалась Текслеру на отсутствие лекарств в больнице Еманжелинска

12 февраля 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

В больнице Еманжелинска нет даже физраствора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Челябинска Яна Т. пожаловалась на отсутствие лекарств и медицинских инструментов, необходимых для лечения ее матери, в больнице Еманжелинска. Об этом челябинка написала в соцсетях. «Прошу помощи! Мою маму привезли на скорой в больницу в Еманжелинска, ул. Титова, 1. Было очень высокое давление — 220 и высокий сахар, первую помощь ей оказали в скорой. Привезли в больницу, ее даже не лечили, сказали, что нет таблеток в больнице, потом нам позвонили и сказали привезти кучу таблеток, шприцы, систему для переливания крови, физраствор. Плюс к тому что к ней даже не подходили, говорили: лечить нечем, мама сбивала давление своими таблетками, мы забрали маму в больницу в Челябинске! Прошу помощи, почему в Еманжелинске в больнице нет ничего?! Заранее спасибо! Очень жалко людей, кто туда попадает!», — пишет Яна Т. в паблике «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» соцсети «Вконтакте». URA.RU отправило запрос в минздрав Челябинской области. На момент публикации материала ответ от ведомства еще не поступал.

Жительница Челябинска Яна Т. пожаловалась на отсутствие лекарств и медицинских инструментов, необходимых для лечения ее матери, в больнице Еманжелинска. Об этом челябинка написала в соцсетях. «Прошу помощи! Мою маму привезли на скорой в больницу в Еманжелинска, ул. Титова, 1. Было очень высокое давление — 220 и высокий сахар, первую помощь ей оказали в скорой. Привезли в больницу, ее даже не лечили, сказали, что нет таблеток в больнице, потом нам позвонили и сказали привезти кучу таблеток, шприцы, систему для переливания крови, физраствор. Плюс к тому что к ней даже не подходили, говорили: лечить нечем, мама сбивала давление своими таблетками, мы забрали маму в больницу в Челябинске! Прошу помощи, почему в Еманжелинске в больнице нет ничего?! Заранее спасибо! Очень жалко людей, кто туда попадает!», — пишет Яна Т. в паблике «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» соцсети «Вконтакте». URA.RU отправило запрос в минздрав Челябинской области. На момент публикации материала ответ от ведомства еще не поступал.