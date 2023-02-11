Алексей Текслер поделился впечатлениями о фильме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной открыли показ фильма «Портной из Бруклина» в Челябинске. Это одна из последних картин актера Сергея Пускепалиса, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Сегодня мы вспоминаем Сергея Пускепалиса, нашего друга, замечательного актера, режиссера. Он любил Челябинскую область, часто приезжал сюда, работал здесь долгие годы», — уточнил Текслер, поблагодарив творческое сообщество в том, что премьера проходит в нашем регионе.

Супруга губернатора Ирина поделилась впечатлениями о фильме, отметив, что этот фильм очень серьезный и наверняка понравился поклонникам актера. На предпоказы в Челябинскую область прибыли партнер Сергея Пускепалиса по фильму Юрий Ваксман, режиссер и сценарист, автор идеи Евгений Серов и продюсер Олег Жаров. После просмотра фильма они пообщались со зрителями.

Ранее стало известно, что предпремьерный показ фильма Пускепалиса открыла накануне в Магнитогорске супруга губернатора, глава Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер. В Челябинской области актер долгое время работал в театре и преподавал.

Пресс-служба правительства Челябинской области

Пресс-служба правительства Челябинской области