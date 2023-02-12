12 февраля 2023

Челябинских призывников приглашают на альтернативную службу

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Отправка призывников на службу в Президентский полк (Кремлевский полк). Екатеринбург, армия, призыв, призывники, отправка в армию, служба, военнослужащие, военная форма, солдат
Заявление на альтернативную службу необходимо подать до 1 апреля 2023 года Фото:

Челябинских призывников приглашают на альтернативную службу. Отслужить они смогут в качестве дояров, коневодов, сторожей, овощеводов и рыбаков.

«Не желающие брать в руки оружие призывники смогут отдать долг Родине на альтернативной службе. Соответствующее заявление тем, кто попадает под осенний призыв 2023 года, необходимо подать до 1 апреля», — говорится на странице «Военный комиссариат города Миасса во «ВКонтакте».

Дояры, коневоды, сторожа, овощеводы и рыбаки могут попасть в список специальностей, которые могут стать заменой военной службе. Гардеробщиков, курьеров и почтальонов из этого перечня хотят исключить. Военный комиссариат ссылается на проект приказа Минтруда РФ, который размещен в этом же паблике.

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Челябинских призывников приглашают на альтернативную службу. Отслужить они смогут в качестве дояров, коневодов, сторожей, овощеводов и рыбаков. «Не желающие брать в руки оружие призывники смогут отдать долг Родине на альтернативной службе. Соответствующее заявление тем, кто попадает под осенний призыв 2023 года, необходимо подать до 1 апреля», — говорится на странице «Военный комиссариат города Миасса во «ВКонтакте». Дояры, коневоды, сторожа, овощеводы и рыбаки могут попасть в список специальностей, которые могут стать заменой военной службе. Гардеробщиков, курьеров и почтальонов из этого перечня хотят исключить. Военный комиссариат ссылается на проект приказа Минтруда РФ, который размещен в этом же паблике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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