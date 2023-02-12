Заявление на альтернативную службу необходимо подать до 1 апреля 2023 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Челябинских призывников приглашают на альтернативную службу. Отслужить они смогут в качестве дояров, коневодов, сторожей, овощеводов и рыбаков.

«Не желающие брать в руки оружие призывники смогут отдать долг Родине на альтернативной службе. Соответствующее заявление тем, кто попадает под осенний призыв 2023 года, необходимо подать до 1 апреля», — говорится на странице «Военный комиссариат города Миасса во «ВКонтакте».

Дояры, коневоды, сторожа, овощеводы и рыбаки могут попасть в список специальностей, которые могут стать заменой военной службе. Гардеробщиков, курьеров и почтальонов из этого перечня хотят исключить. Военный комиссариат ссылается на проект приказа Минтруда РФ, который размещен в этом же паблике.