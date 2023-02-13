Мэрия Екатеринбурга помогает авторитетной группе заработать на опасных отходах

14 февраля 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

Реорганизацию должны завершить к сентябрю 2023-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авторитетная бизнес-группа, владеющая крупнейшими УК Екатеринбурга, получила возможность зарабатывать на опасных отходах (техника, батарейки, медоборудование). Мэрия объединила два муниципальных актива, подконтрольных консорциуму: мелкий МУП «Комплексное решение проблем промышленных отходов» (КРППО) вошел в состав МУП «Спецавтобаза», одного из регоператоров по вывозу мусора. Соответствующее уведомление за подписью директора «Спецавтобазы» Натальи Зубовой опубликовал telegram-канал «ЖЭК Потрошитель». В документе от 13 февраля говорится, что реорганизацию закончат к сентябрю. «Спецавтобаза» перешла под контроль авторитетной бизнес-группы в конце 2018 года — в награду за участие в выборах в гордуму в составе прогубернаторской коалиции. А КРППО — весной 2020-го, после того, как от актива из-за его убыточности отказалась команда совладельца «Мотива» Виталия Кочеткова (его интересы тоже представлены в гордуме). За два года не нашли, как извлекать прибыль из КРППО, и новые бенефициары. «Возможно, зарабатывать [на опасных отходах] сможет „Спецавтобаза“», — описал замысел реформы источник URA.RU. Собеседник в муниципальной власти подтвердил, что одна из целей объединения КРППО и «Спецавтобазы» — увеличение рентабельности. Но источник подчеркнул, что администрация не подыгрывает авторитетному бизнесу. «Они вообще хотели приватизировать КРППО, но мэрия не дала, потому что тема с опасными отходами — слишком серьезная для того, чтобы полностью отдавать ее частникам», — объяснил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Авторитетная бизнес-группа, владеющая крупнейшими УК Екатеринбурга, получила возможность зарабатывать на опасных отходах (техника, батарейки, медоборудование). Мэрия объединила два муниципальных актива, подконтрольных консорциуму: мелкий МУП «Комплексное решение проблем промышленных отходов» (КРППО) вошел в состав МУП «Спецавтобаза», одного из регоператоров по вывозу мусора. Соответствующее уведомление за подписью директора «Спецавтобазы» Натальи Зубовой опубликовал telegram-канал «ЖЭК Потрошитель». В документе от 13 февраля говорится, что реорганизацию закончат к сентябрю. «Спецавтобаза» перешла под контроль авторитетной бизнес-группы в конце 2018 года — в награду за участие в выборах в гордуму в составе прогубернаторской коалиции. А КРППО — весной 2020-го, после того, как от актива из-за его убыточности отказалась команда совладельца «Мотива» Виталия Кочеткова (его интересы тоже представлены в гордуме). За два года не нашли, как извлекать прибыль из КРППО, и новые бенефициары. «Возможно, зарабатывать [на опасных отходах] сможет „Спецавтобаза“», — описал замысел реформы источник URA.RU. Собеседник в муниципальной власти подтвердил, что одна из целей объединения КРППО и «Спецавтобазы» — увеличение рентабельности. Но источник подчеркнул, что администрация не подыгрывает авторитетному бизнесу. «Они вообще хотели приватизировать КРППО, но мэрия не дала, потому что тема с опасными отходами — слишком серьезная для того, чтобы полностью отдавать ее частникам», — объяснил он.