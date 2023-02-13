Мэрия Екатеринбурга помогает авторитетной группе заработать на опасных отходах

Авторитетная бизнес-группа, владеющая крупнейшими УК Екатеринбурга, получила возможность зарабатывать на опасных отходах (техника, батарейки, медоборудование). Мэрия объединила два муниципальных актива, подконтрольных консорциуму: мелкий МУП «Комплексное решение проблем промышленных отходов» (КРППО) вошел в состав МУП «Спецавтобаза», одного из регоператоров по вывозу мусора.
Соответствующее уведомление за подписью директора «Спецавтобазы» Натальи Зубовой опубликовал telegram-канал «ЖЭК Потрошитель». В документе от 13 февраля говорится, что реорганизацию закончат к сентябрю.
«Спецавтобаза» перешла под контроль авторитетной бизнес-группы в конце 2018 года — в награду за участие в выборах в гордуму в составе прогубернаторской коалиции. А КРППО — весной 2020-го, после того, как от актива из-за его убыточности отказалась команда совладельца «Мотива» Виталия Кочеткова (его интересы тоже представлены в гордуме). За два года не нашли, как извлекать прибыль из КРППО, и новые бенефициары.
«Возможно, зарабатывать [на опасных отходах] сможет „Спецавтобаза“», — описал замысел реформы источник URA.RU. Собеседник в муниципальной власти подтвердил, что одна из целей объединения КРППО и «Спецавтобазы» — увеличение рентабельности.
Но источник подчеркнул, что администрация не подыгрывает авторитетному бизнесу. «Они вообще хотели приватизировать КРППО, но мэрия не дала, потому что тема с опасными отходами — слишком серьезная для того, чтобы полностью отдавать ее частникам», — объяснил он.
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