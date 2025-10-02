В Екатеринбурге двое судей уходят на СВО

Судьям Ленинского райсуда Екатеринбурга Вячеславу Узенькову и Андрею Шашкину приостановили полномочия, следует из пресс-релиза квалификационной коллегии судей (ККС) Свердловской области. По словам источника URA.RU в юридических кругах, Шашкин и Узеньков собираются отправиться на спецоперацию на Украине, чтобы получить возможность работать в челябинском Седьмом кассационном суде.
«Из-за отсутствия факта военной службы они не могут стать судьями кассационного суда. Для продолжения карьеры по вертикали они вынуждены отправиться в армию. На текущий момент это стало обязательным условием для повышения судей-мужчин», — сказал собеседник агентства.
В релизе ККС отмечается, что полномочия судей приостановлены «в соответствии с ФЗ №61 „Об обороне“». В коллегии отказались ответить корреспонденту, ушли ли Узеньков и Шашкин на СВО, и попросили отправить письменный запрос (новость будет обновлена, когда поступит ответ). В Ленинском райсуде от комментариев по теме также отказались.
В 2023 году Шашкин уже просил о рекомендации в кассационный суд, но ему отказали из-за отсутствия службы в армии. «[Шашкин] объяснил, что имел отсрочку из-за болезни. Но председатель ВККС Николай Тимошин обратил внимание на справку из военной прокуратуры. В ней сказано, что сначала претендент имел отсрочку, так как учился. Но после этого начал работать в прокуратуре и подлежал призыву на срочную службу. При этом Шашкин не сразу встал на воинский учет по месту жительства», — писал тогда портал «Право.ру»
Закон «О статусе судей в Российской Федерации» не предусматривает такого основания для приостановления статуса судьи, как прохождение военной службы. Федеральный закон «Об обороне» аналогично не предусматривает подобного регулирования. Он определяет основы и организацию обороны РФ, полномочия органов госвласти, функции субъектов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, права и обязанности граждан в области обороны, силы и средства, привлекаемые для обороны. А также другие нормы, касающиеся обороны.
Узеньков стал судьей Ленинского райсуда в октябре 2022 года, Шашкин — весной 2014-го. Последний известен тем, что выносил приговор бывшему начальнику екатеринбургского УМВД Игорю Трифонову, которого обвиняли в коррупции.
