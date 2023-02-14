Федеральный политолог предрек встречу Моора с Путиным

14 февраля 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

Владимир Путин может одобрить выдвижение Александра Моора на новый срок Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор может в ближайшее время встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Таким мнением в своем telegram-канале поделился гендиректор федерального Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. По мнению специалиста, Моор получит поддержку главы России при выдвижении на новый срок из-за рейтинга качества жизни, в котором Тюменская область заняла третье место. «Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (которое подготовило рейтинг — прим. ред.) Светлана Чупшева представила исследование президенту Путину. Тюмень — в фокусе внимания. Высокие позиции Тюменской области, их презентация президенту гендиректором АСИ — база для коммуникации Моора с Кремлем. По данным инсайдеров, встреча президента с губернатором Тюменской области в ближайшее время вполне вероятна», — написал Орлов. По словам политолога, среди регионов, вошедших в пятерку лучших по качеству жизни в 2022 году, база практик Тюменской области — самая обширная после базы Москвы. «Такие результаты Тюменской области вполне могут стать одним из оснований для федеральной поддержки Александра Моора на губернаторских выборах-2023» — считает эксперт. Выборы губернатора Тюменской области пройдут в трех регионах «тюменской матрешки» 10 сентября. Сам Моор до сих пор официально не заявлял, что будет выдвигаться на новый срок полномочий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Тюменской области Александр Моор может в ближайшее время встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Таким мнением в своем telegram-канале поделился гендиректор федерального Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. По мнению специалиста, Моор получит поддержку главы России при выдвижении на новый срок из-за рейтинга качества жизни, в котором Тюменская область заняла третье место. «Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (которое подготовило рейтинг — прим. ред.) Светлана Чупшева представила исследование президенту Путину. Тюмень — в фокусе внимания. Высокие позиции Тюменской области, их презентация президенту гендиректором АСИ — база для коммуникации Моора с Кремлем. По данным инсайдеров, встреча президента с губернатором Тюменской области в ближайшее время вполне вероятна», — написал Орлов. По словам политолога, среди регионов, вошедших в пятерку лучших по качеству жизни в 2022 году, база практик Тюменской области — самая обширная после базы Москвы. «Такие результаты Тюменской области вполне могут стать одним из оснований для федеральной поддержки Александра Моора на губернаторских выборах-2023» — считает эксперт. Выборы губернатора Тюменской области пройдут в трех регионах «тюменской матрешки» 10 сентября. Сам Моор до сих пор официально не заявлял, что будет выдвигаться на новый срок полномочий.