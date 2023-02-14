Федеральный политолог предрек встречу Моора с Путиным

Губернатор Тюменской области Александр Моор может в ближайшее время встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Таким мнением в своем telegram-канале поделился гендиректор федерального Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. По мнению специалиста, Моор получит поддержку главы России при выдвижении на новый срок из-за рейтинга качества жизни, в котором Тюменская область заняла третье место.
«Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (которое подготовило рейтинг — прим. ред.) Светлана Чупшева представила исследование президенту Путину. Тюмень — в фокусе внимания. Высокие позиции Тюменской области, их презентация президенту гендиректором АСИ — база для коммуникации Моора с Кремлем. По данным инсайдеров, встреча президента с губернатором Тюменской области в ближайшее время вполне вероятна», — написал Орлов.
По словам политолога, среди регионов, вошедших в пятерку лучших по качеству жизни в 2022 году, база практик Тюменской области — самая обширная после базы Москвы. «Такие результаты Тюменской области вполне могут стать одним из оснований для федеральной поддержки Александра Моора на губернаторских выборах-2023» — считает эксперт.
Выборы губернатора Тюменской области пройдут в трех регионах «тюменской матрешки» 10 сентября. Сам Моор до сих пор официально не заявлял, что будет выдвигаться на новый срок полномочий.
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Губернатор Тюменской области Александр Моор может в ближайшее время встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Таким мнением в своем telegram-канале поделился гендиректор федерального Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. По мнению специалиста, Моор получит поддержку главы России при выдвижении на новый срок из-за рейтинга качества жизни, в котором Тюменская область заняла третье место. «Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (которое подготовило рейтинг — прим. ред.) Светлана Чупшева представила исследование президенту Путину. Тюмень — в фокусе внимания. Высокие позиции Тюменской области, их презентация президенту гендиректором АСИ — база для коммуникации Моора с Кремлем. По данным инсайдеров, встреча президента с губернатором Тюменской области в ближайшее время вполне вероятна», — написал Орлов. По словам политолога, среди регионов, вошедших в пятерку лучших по качеству жизни в 2022 году, база практик Тюменской области — самая обширная после базы Москвы. «Такие результаты Тюменской области вполне могут стать одним из оснований для федеральной поддержки Александра Моора на губернаторских выборах-2023» — считает эксперт. Выборы губернатора Тюменской области пройдут в трех регионах «тюменской матрешки» 10 сентября. Сам Моор до сих пор официально не заявлял, что будет выдвигаться на новый срок полномочий.