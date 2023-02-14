Мэр Миасса уходит в отставку

Григорий Тонких уволился за семь месяцев до завершения срока своих полномочий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Миасса Григорий Тонких уходит в отставку. Об этом он написал 15 февраля в социальных сетях.

«Уважаемые жители Миасского городского округа. Мной принято решение сложить полномочия главы округа. Считаю необходимым сделать это именно сейчас, в начале финансового года, а не в сентябре по завершению срока моих полномочий», — сообщил Тонких в своем личном аккаунте во «ВКонтакте».

Источник URA.RU сообщил, что работа Тонких не была безупречной и нередко вызывала нарекания как в резиденции губернатора, так и в самом городе. Бывший мэр также заявил, что не планирует покидать Миасс, а собирается сосредоточится «на других проектах».

«Григорий Михайлович уведомил губернатора о том, что намерен сложить полномочия главы города досрочно. Миасс является стратегически важной для региона территорией и необходимо, чтобы новый глава был эффективным и справился со всеми поставленными перед ним задачами», — заявил URA.RU вице-губернатор Анатолий Векшин.

Векшин отметил, что в ближайшее время область начнет проводить консультации по подбору кандидатов на пост мэра. В них будут участвовать депутаты, руководители предприятий, представителями бизнеса и общественники.

Тонких был избран мэром 28 сентября 2018 года. За его кандидатуру на заседании горсобрания проголосовал 21 депутат из 25 присутствующих.