Пермский госуниверситет рискует лишиться федерального финансирования из-за смены ректора

Новому ректору Игорю Германову пока не до студвесны Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермскому университету грозит лишение 100 млн рублей федеральной субсидии на проведение Российской студенческой весны в 2023 году. В пермских политэлитах считают, что это связано со сменой ректора в вузе. Решение сейчас обсуждает федеральный Минобрнауки. Есть мнение, что такой жест станет ответом вице-премьера Дмитрий Чернышенко на внезапную рокировку в вузе.

«ПГНИУ был оператором на проведение финала студвесны. Но сейчас ситуация в вузе нестабильная, и для учредителя, то есть Минобрнауки РФ, это нормальный вариант отказаться от услуг одного подведомственного вуза в крае (ПГНИУ) и передать функционал и деньги другому. Например, ПНИПУ», — говорят инсайдеры.

Многие проекты «заводились» под контроль бывшего руководителя ПГНИУ Дмитрия Красильникова и его команды. Студвесну, например, курировала уволенная в первые дни работы нового ректора Игоря Германова проректор Елена Малкова. Считается, что на принятие решения о проведении мероприятия в Перми повлиял в свое время и ее экспертный статус.

Кто-то объясняет отмену финансирования формальными процедурами: нужно соблюсти все сроки, провести необходимые торги, подготовить документы. А ПГНИУ сейчас не до этого, там команда формируется.

Другие считают, что это «привет» новому ректору Игорю Германову от вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Таким образом якобы подведомственный ему Минобрнауки РФ отреагировал на то, что Германов позиционирует себя как человек главы Минэка РФ Максима Решетникова. И, говорят в межвузовской среде, чуть ли не открыто заявил, что профильное министерство никак не сможет на него влиять.

В пресс-службе агентства по делам молодежи Пермского края (курирует мероприятие от имени региональных властей) отметили, что не владеют информацией. «Министерство науки и высшего образования РФ как один из соорганизаторов фестиваля выдает финансирование одному из своих подведомственных учреждений на свое усмотрение. Комментировать их решения мы не вправе», — сообщили в агентстве. В пресс-службе Дмитрия Чернышенко не ответили на запрос URA.RU.