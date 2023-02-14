В челябинском лесу нашли свалку флюорографий

15 февраля 2023 в 07:17 Размер текста - 17 +

Флюорографии и строительный мусор были выброшены в уфалейских лесах Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Верхнем Уфалее Челябинской области в лесу нашли свалку со справками о прохождении флюорографий и строительного мусора. Информация о несанкционированной свалке распространяется в соцсетях. «В редакцию „УфалейИнформБюро“ обратился подписчик со словами: „Найти бы этих!“. На приложенных фотографиях была огромная куча мусора в лесу. Среди выброшенных предметов были справки о прохождении флюорографии», — пишут уфалейские журналисты в паблике «УфалейИнформБюро. Новости Верхнего Уфалея». По словам авторов паблика, они решили разобраться, что за новая свалка возникла в уфалейских лесах, и отправились на указанное подписчиком место — 1 км от перекрестка Черемшанка-Коркодин в сторону второго населенного пункта. Там они действительно недалеко от дороги нашли кучу строительного мусора и флюорографии уфалейцев. Авторы паблика предположили, что флюорографии и строительный мусор были вывезены в лес после ремонта в городской поликлинике, который широко освещался в местных СМИ. Ранее URA.RU сообщало, что в челябинском селе незаконно утилизировались медицинские отходы. На местную свалку были выброшены использованные шприцы и емкости для хранения. Шприцы на свалке попытались сжечь, но в итоге они так и не сгорели.

В Верхнем Уфалее Челябинской области в лесу нашли свалку со справками о прохождении флюорографий и строительного мусора. Информация о несанкционированной свалке распространяется в соцсетях. «В редакцию „УфалейИнформБюро“ обратился подписчик со словами: „Найти бы этих!“. На приложенных фотографиях была огромная куча мусора в лесу. Среди выброшенных предметов были справки о прохождении флюорографии», — пишут уфалейские журналисты в паблике «УфалейИнформБюро. Новости Верхнего Уфалея». По словам авторов паблика, они решили разобраться, что за новая свалка возникла в уфалейских лесах, и отправились на указанное подписчиком место — 1 км от перекрестка Черемшанка-Коркодин в сторону второго населенного пункта. Там они действительно недалеко от дороги нашли кучу строительного мусора и флюорографии уфалейцев. Авторы паблика предположили, что флюорографии и строительный мусор были вывезены в лес после ремонта в городской поликлинике, который широко освещался в местных СМИ. Ранее URA.RU сообщало, что в челябинском селе незаконно утилизировались медицинские отходы. На местную свалку были выброшены использованные шприцы и емкости для хранения. Шприцы на свалке попытались сжечь, но в итоге они так и не сгорели.