14 февраля 2023

Челябинский метеорит оставил следы в лесах возле Златоуста

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День метеорита в Государственном историческом музее Южного Урала. Челябинск, метеорит, челябинский метеорит
Осколок небесного тела взорвался над Дальним Таганаем Фото:

Упавший в озеро Чебаркуль в Челябинской области метеорит оставил следы над лесами нацпарка «Таганай» в Златоусте. Как URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения, в будущем осколки хондрита могут быть найдены.

«Метеорит мог оставить следы на Таганае. Осколок этого небесного гостя долетел до парка и взорвался над Дальним Таганаем несколькими секундами позже падения основой части в озеро Чебаркуль», — уточнили URA.RU в нацпарке.

Метеорит 15 февраля 2013 года прилетел из космоса и в небе над Челябинском произошел взрыв. Как сообщили в нацпарке со ссылкой на оценку Русского географического общества, вспышка перед взрывом была в 30 раз ярче Солнца, а мощность ударной волны после оценили почти в 30 Хиросим. Падение метеорита имело определенные последствия: за медицинской помощью обратились 1613 человек, более семи тысяч зданий были повреждены

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Упавший в озеро Чебаркуль в Челябинской области метеорит оставил следы над лесами нацпарка «Таганай» в Златоусте. Как URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения, в будущем осколки хондрита могут быть найдены. «Метеорит мог оставить следы на Таганае. Осколок этого небесного гостя долетел до парка и взорвался над Дальним Таганаем несколькими секундами позже падения основой части в озеро Чебаркуль», — уточнили URA.RU в нацпарке. Метеорит 15 февраля 2013 года прилетел из космоса и в небе над Челябинском произошел взрыв. Как сообщили в нацпарке со ссылкой на оценку Русского географического общества, вспышка перед взрывом была в 30 раз ярче Солнца, а мощность ударной волны после оценили почти в 30 Хиросим. Падение метеорита имело определенные последствия: за медицинской помощью обратились 1613 человек, более семи тысяч зданий были повреждены
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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