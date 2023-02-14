Челябинский метеорит оставил следы в лесах возле Златоуста

Осколок небесного тела взорвался над Дальним Таганаем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Упавший в озеро Чебаркуль в Челябинской области метеорит оставил следы над лесами нацпарка «Таганай» в Златоусте. Как URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения, в будущем осколки хондрита могут быть найдены.

«Метеорит мог оставить следы на Таганае. Осколок этого небесного гостя долетел до парка и взорвался над Дальним Таганаем несколькими секундами позже падения основой части в озеро Чебаркуль», — уточнили URA.RU в нацпарке.

Метеорит 15 февраля 2013 года прилетел из космоса и в небе над Челябинском произошел взрыв. Как сообщили в нацпарке со ссылкой на оценку Русского географического общества, вспышка перед взрывом была в 30 раз ярче Солнца, а мощность ударной волны после оценили почти в 30 Хиросим. Падение метеорита имело определенные последствия: за медицинской помощью обратились 1613 человек, более семи тысяч зданий были повреждены