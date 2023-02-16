Пермяк раскрыл секрет удачной рыбалки Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пермский рыбак Сергей Киров поделился секретом, как ему с приятелем удалось поймать 30 судаков. Видео с рассказом о рыбалке он разместил в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в социальной сети «ВКонтакте».

В подписи к видеозаписи рыбак обозначил, что поймал 30 судаков в нижней части Камы, в районе Окуловского острова, что находится в Оханском районе Пермского края. «Улов на двоих, оба рыбачили на балансир „Пингвин“», — прокомментировал на видео пермяк способ ловли.

Мужчина отметил, что у него это первая в этом году рыбалка с таким большим уловом. В комментариях к посту пермяки радовались за пермяка и даже немного завидовали. «Удалите эту запись, а то сердце может остановиться», — написал Илья Наумов.