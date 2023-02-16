Пермский рыбак рассказал, где и как он поймал 30 судаков. Видео

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Виды города. Екатеринбург, снег, зима, зимняя рыбалка, рыбак
Пермяк раскрыл секрет удачной рыбалки Фото:

Пермский рыбак Сергей Киров поделился секретом, как ему с приятелем удалось поймать 30 судаков. Видео с рассказом о рыбалке он разместил в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в социальной сети «ВКонтакте».

В подписи к видеозаписи рыбак обозначил, что поймал 30 судаков в нижней части Камы, в районе Окуловского острова, что находится в Оханском районе Пермского края. «Улов на двоих, оба рыбачили на балансир „Пингвин“», — прокомментировал на видео пермяк способ ловли.

Мужчина отметил, что у него это первая в этом году рыбалка с таким большим уловом. В комментариях к посту пермяки радовались за пермяка и даже немного завидовали. «Удалите эту запись, а то сердце может остановиться», — написал Илья Наумов.

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Пермский рыбак Сергей Киров поделился секретом, как ему с приятелем удалось поймать 30 судаков. Видео с рассказом о рыбалке он разместил в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в социальной сети «ВКонтакте». В подписи к видеозаписи рыбак обозначил, что поймал 30 судаков в нижней части Камы, в районе Окуловского острова, что находится в Оханском районе Пермского края. «Улов на двоих, оба рыбачили на балансир „Пингвин“», — прокомментировал на видео пермяк способ ловли. Мужчина отметил, что у него это первая в этом году рыбалка с таким большим уловом. В комментариях к посту пермяки радовались за пермяка и даже немного завидовали. «Удалите эту запись, а то сердце может остановиться», — написал Илья Наумов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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