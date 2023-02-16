В Пермском крае ищут начальников в отделения почты

Начальник почты должен будет организовать работу отделения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселках Кунгурского района Пермского края ищут на работу начальников отделения почтовой связи. Информация о наборе сотрудников опубликована в группе администрации Кунгурского муниципального округа.

«Почта России» приглашает на работу на вакансию «Начальник отделения почтовой связи». Вакансии открыты в пос. Ергач, с. Моховое, с. Бым, с. Жилино», — сообщается в публикации.

Будущие сотрудники обязаны будут организовать работу отделения почты, консультировать клиентов, а также принимать, обрабатывать и вручать почтовые отправления. От кандидатов требуется средне-специальное образование, стрессоустойчивость и знание офисных программ. Преимуществом будет опыт работы на управленческих должностях.