В Пермском крае ищут начальников в отделения почты

В поселках Кунгурского района Пермского края ищут на работу начальников отделения почтовой связи. Информация о наборе сотрудников опубликована в группе администрации Кунгурского муниципального округа.
«Почта России» приглашает на работу на вакансию «Начальник отделения почтовой связи». Вакансии открыты в пос. Ергач, с. Моховое, с. Бым, с. Жилино», — сообщается в публикации.
Будущие сотрудники обязаны будут организовать работу отделения почты, консультировать клиентов, а также принимать, обрабатывать и вручать почтовые отправления. От кандидатов требуется средне-специальное образование, стрессоустойчивость и знание офисных программ. Преимуществом будет опыт работы на управленческих должностях.
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