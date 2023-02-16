16 февраля 2023

В Пермском крае ищут начальников в отделения почты

© Служба новостей «URA.RU»
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Почта России. Курган , почта россии, Отделение почты россии
Начальник почты должен будет организовать работу отделения Фото:

В поселках Кунгурского района Пермского края ищут на работу начальников отделения почтовой связи. Информация о наборе сотрудников опубликована в группе администрации Кунгурского муниципального округа.

«Почта России» приглашает на работу на вакансию «Начальник отделения почтовой связи». Вакансии открыты в пос. Ергач, с. Моховое, с. Бым, с. Жилино», — сообщается в публикации.

Будущие сотрудники обязаны будут организовать работу отделения почты, консультировать клиентов, а также принимать, обрабатывать и вручать почтовые отправления. От кандидатов требуется средне-специальное образование, стрессоустойчивость и знание офисных программ. Преимуществом будет опыт работы на управленческих должностях.

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В поселках Кунгурского района Пермского края ищут на работу начальников отделения почтовой связи. Информация о наборе сотрудников опубликована в группе администрации Кунгурского муниципального округа. «Почта России» приглашает на работу на вакансию «Начальник отделения почтовой связи». Вакансии открыты в пос. Ергач, с. Моховое, с. Бым, с. Жилино», — сообщается в публикации. Будущие сотрудники обязаны будут организовать работу отделения почты, консультировать клиентов, а также принимать, обрабатывать и вручать почтовые отправления. От кандидатов требуется средне-специальное образование, стрессоустойчивость и знание офисных программ. Преимуществом будет опыт работы на управленческих должностях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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