Муж екатеринбургской блогерши попал под статьи, посадив сына за руль

Мужа екатеринбургского блогера Алены Шаламовой обязали заплатить административный штраф в размере трех тысяч рублей за то, что он посадил своего сына за руль. Об этом сообщает управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
«Сотрудниками Госавтоинспекции Свердловской области установлены обстоятельства и личности граждан, ставших „героями“ этой истории. По факту нарушения ПДД при перевозке ребенка сотрудниками Госавтоинспекции составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ и назначен административный штраф в размере трех тысяч рублей», — заявили в ведомстве. Также екатеринбуржцев могут наказать за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Видео с ребенком за рулем опубликовала сама Шаламова. Семья ехала в Ирбит и решила посадить маленького мальчика за руль. Журналисты заметили этот случай в конце января.
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