Муж екатеринбургской блогерши попал под статьи, посадив сына за руль

17 февраля 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД напоминают, что дети могут находиться в машине сзади и обязательно в детских креслах Фото: Александр Мамаев © URA.RU Мужа екатеринбургского блогера Алены Шаламовой обязали заплатить административный штраф в размере трех тысяч рублей за то, что он посадил своего сына за руль. Об этом сообщает управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области. «Сотрудниками Госавтоинспекции Свердловской области установлены обстоятельства и личности граждан, ставших „героями“ этой истории. По факту нарушения ПДД при перевозке ребенка сотрудниками Госавтоинспекции составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ и назначен административный штраф в размере трех тысяч рублей», — заявили в ведомстве. Также екатеринбуржцев могут наказать за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Видео с ребенком за рулем опубликовала сама Шаламова. Семья ехала в Ирбит и решила посадить маленького мальчика за руль. Журналисты заметили этот случай в конце января.

Мужа екатеринбургского блогера Алены Шаламовой обязали заплатить административный штраф в размере трех тысяч рублей за то, что он посадил своего сына за руль. Об этом сообщает управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области. «Сотрудниками Госавтоинспекции Свердловской области установлены обстоятельства и личности граждан, ставших „героями“ этой истории. По факту нарушения ПДД при перевозке ребенка сотрудниками Госавтоинспекции составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ и назначен административный штраф в размере трех тысяч рублей», — заявили в ведомстве. Также екатеринбуржцев могут наказать за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Видео с ребенком за рулем опубликовала сама Шаламова. Семья ехала в Ирбит и решила посадить маленького мальчика за руль. Журналисты заметили этот случай в конце января.