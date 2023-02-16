16 февраля 2023

Муж екатеринбургской блогерши попал под статьи, посадив сына за руль

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Клипарт. Екатеринбург, дорожное движение, гибдд, дпс
Сотрудники ГИБДД напоминают, что дети могут находиться в машине сзади и обязательно в детских креслах Фото:

Мужа екатеринбургского блогера Алены Шаламовой обязали заплатить административный штраф в размере трех тысяч рублей за то, что он посадил своего сына за руль. Об этом сообщает управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

«Сотрудниками Госавтоинспекции Свердловской области установлены обстоятельства и личности граждан, ставших „героями“ этой истории. По факту нарушения ПДД при перевозке ребенка сотрудниками Госавтоинспекции составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ и назначен административный штраф в размере трех тысяч рублей», — заявили в ведомстве. Также екатеринбуржцев могут наказать за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Видео с ребенком за рулем опубликовала сама Шаламова. Семья ехала в Ирбит и решила посадить маленького мальчика за руль. Журналисты заметили этот случай в конце января.

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Мужа екатеринбургского блогера Алены Шаламовой обязали заплатить административный штраф в размере трех тысяч рублей за то, что он посадил своего сына за руль. Об этом сообщает управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области. «Сотрудниками Госавтоинспекции Свердловской области установлены обстоятельства и личности граждан, ставших „героями“ этой истории. По факту нарушения ПДД при перевозке ребенка сотрудниками Госавтоинспекции составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ и назначен административный штраф в размере трех тысяч рублей», — заявили в ведомстве. Также екатеринбуржцев могут наказать за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Видео с ребенком за рулем опубликовала сама Шаламова. Семья ехала в Ирбит и решила посадить маленького мальчика за руль. Журналисты заметили этот случай в конце января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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