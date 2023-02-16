В Челябинской области в 2023 году отремонтируют три моста

17 февраля 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Самым значимым станет ремонт моста через реку Кизил на дороге Магнитогорск-Сибай Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в 2023 году по нацпроекту безопасные и качественные дороги отремонтируют три моста через реки Кизил на автодороге Магнитогорск-Сибай, через реку Арша на автодороге Куса-Нязепетровск и через реку Уфа на автодороге Красноуфимск-Касли. Все работы планируется провести в 2023 году, сообщили в миндортрансе региона. «В 2023 планируется масштабный ремонт моста через реку Кизил на автодороге Магнитогорск-Кизильское-Сибай Башкортостана. Также плановые ремонты пройдут на мостах через реку Арша на автодороге Куса-Нязепетровск и через реку Уфа на автодороге Красноуфимск-Арти-Нязепетровск-Верхний Уфалей-Касли», — рассказали в ведомстве. Наиболее сложным будет ремонт моста через реку Кизил. На нем будет выполнена полная замена асфальтобетонного полотна, балок пролетных строений, ремонт опор, устройство лестничных сходов и водоотвода, замена барьерного и перильного ограждений, устройство дорожной одежды. После реконструкции мостовое сооружение позволит улучшить транспортную доступность села Кизильское. Кроме того, мост обеспечит доступность таких достопримечательностей региона как женский монастырь Святых праведных Симеона Богоприимца и пророчицы Анны и горы Синий Шихан. Также в Сосновском районе Челябинской области в деревне Заварухино построят автомобильный мост через реку Зюзелга. По проекту, возведение новой дороги было запланировано на 2024—2025 годы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области в 2023 году по нацпроекту безопасные и качественные дороги отремонтируют три моста через реки Кизил на автодороге Магнитогорск-Сибай, через реку Арша на автодороге Куса-Нязепетровск и через реку Уфа на автодороге Красноуфимск-Касли. Все работы планируется провести в 2023 году, сообщили в миндортрансе региона. «В 2023 планируется масштабный ремонт моста через реку Кизил на автодороге Магнитогорск-Кизильское-Сибай Башкортостана. Также плановые ремонты пройдут на мостах через реку Арша на автодороге Куса-Нязепетровск и через реку Уфа на автодороге Красноуфимск-Арти-Нязепетровск-Верхний Уфалей-Касли», — рассказали в ведомстве. Наиболее сложным будет ремонт моста через реку Кизил. На нем будет выполнена полная замена асфальтобетонного полотна, балок пролетных строений, ремонт опор, устройство лестничных сходов и водоотвода, замена барьерного и перильного ограждений, устройство дорожной одежды. После реконструкции мостовое сооружение позволит улучшить транспортную доступность села Кизильское. Кроме того, мост обеспечит доступность таких достопримечательностей региона как женский монастырь Святых праведных Симеона Богоприимца и пророчицы Анны и горы Синий Шихан. Также в Сосновском районе Челябинской области в деревне Заварухино построят автомобильный мост через реку Зюзелга. По проекту, возведение новой дороги было запланировано на 2024—2025 годы.