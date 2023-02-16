16 февраля 2023

В Челябинской области в 2023 году отремонтируют три моста

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Ремонт Ленинградского моста по проспекту Победы. Челябинск, строители, мостострой, ленинградский мост, проспект победы, рабочие, реконструкция
Самым значимым станет ремонт моста через реку Кизил на дороге Магнитогорск-Сибай Фото:

В Челябинской области в 2023 году по нацпроекту безопасные и качественные дороги отремонтируют три моста через реки Кизил на автодороге Магнитогорск-Сибай, через реку Арша на автодороге Куса-Нязепетровск и через реку Уфа на автодороге Красноуфимск-Касли. Все работы планируется провести в 2023 году, сообщили в миндортрансе региона.

«В 2023 планируется масштабный ремонт моста через реку Кизил на автодороге Магнитогорск-Кизильское-Сибай Башкортостана. Также плановые ремонты пройдут на мостах через реку Арша на автодороге Куса-Нязепетровск и через реку Уфа на автодороге Красноуфимск-Арти-Нязепетровск-Верхний Уфалей-Касли», — рассказали в ведомстве.

Наиболее сложным будет ремонт моста через реку Кизил. На нем будет выполнена полная замена асфальтобетонного полотна, балок пролетных строений, ремонт опор, устройство лестничных сходов и водоотвода, замена барьерного и перильного ограждений, устройство дорожной одежды. После реконструкции мостовое сооружение позволит улучшить транспортную доступность села Кизильское. Кроме того, мост обеспечит доступность таких достопримечательностей региона как женский монастырь Святых праведных Симеона Богоприимца и пророчицы Анны и горы Синий Шихан.

Также в Сосновском районе Челябинской области в деревне Заварухино построят автомобильный мост через реку Зюзелга. По проекту, возведение новой дороги было запланировано на 2024—2025 годы.

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В Челябинской области в 2023 году по нацпроекту безопасные и качественные дороги отремонтируют три моста через реки Кизил на автодороге Магнитогорск-Сибай, через реку Арша на автодороге Куса-Нязепетровск и через реку Уфа на автодороге Красноуфимск-Касли. Все работы планируется провести в 2023 году, сообщили в миндортрансе региона. «В 2023 планируется масштабный ремонт моста через реку Кизил на автодороге Магнитогорск-Кизильское-Сибай Башкортостана. Также плановые ремонты пройдут на мостах через реку Арша на автодороге Куса-Нязепетровск и через реку Уфа на автодороге Красноуфимск-Арти-Нязепетровск-Верхний Уфалей-Касли», — рассказали в ведомстве. Наиболее сложным будет ремонт моста через реку Кизил. На нем будет выполнена полная замена асфальтобетонного полотна, балок пролетных строений, ремонт опор, устройство лестничных сходов и водоотвода, замена барьерного и перильного ограждений, устройство дорожной одежды. После реконструкции мостовое сооружение позволит улучшить транспортную доступность села Кизильское. Кроме того, мост обеспечит доступность таких достопримечательностей региона как женский монастырь Святых праведных Симеона Богоприимца и пророчицы Анны и горы Синий Шихан. Также в Сосновском районе Челябинской области в деревне Заварухино построят автомобильный мост через реку Зюзелга. По проекту, возведение новой дороги было запланировано на 2024—2025 годы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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