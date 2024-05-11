В челябинском городе мужчина обокрал родственницу

В Копейске Челябинской области 41-летний мужчина обокрал свою 28-летнюю родственницу. Из дома девушки он вынес два телевизора, а вырученные деньги потратил на алкоголь, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«Задержанный находился у знакомых, где распивал спиртные напитки. А когда деньги закончились, он предложил продать имущество своей 28-летней родственницы… Проникнув через окно в частный дом, он вынес два телевизора», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Телевизоры мужчина сдал в комиссионный магазин, а деньги потратил на алкоголь. В городском отделении полиции возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ («Тайное или открытое хищение чужого имущества»). Мера пресечения избирается.
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