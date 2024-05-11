11 мая 2024
10 мая 2024

В челябинском городе мужчина обокрал родственницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Вынесение меры пресечения Басманном судом обвиняемым в совершении террористического акта в Крокус-сити Холле. Москва, полиция
Полицейские задержали подозреваемого в краже имущества Фото:

В Копейске Челябинской области 41-летний мужчина обокрал свою 28-летнюю родственницу. Из дома девушки он вынес два телевизора, а вырученные деньги потратил на алкоголь, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«Задержанный находился у знакомых, где распивал спиртные напитки. А когда деньги закончились, он предложил продать имущество своей 28-летней родственницы… Проникнув через окно в частный дом, он вынес два телевизора», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Телевизоры мужчина сдал в комиссионный магазин, а деньги потратил на алкоголь. В городском отделении полиции возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ («Тайное или открытое хищение чужого имущества»). Мера пресечения избирается.

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В Копейске Челябинской области 41-летний мужчина обокрал свою 28-летнюю родственницу. Из дома девушки он вынес два телевизора, а вырученные деньги потратил на алкоголь, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Задержанный находился у знакомых, где распивал спиртные напитки. А когда деньги закончились, он предложил продать имущество своей 28-летней родственницы… Проникнув через окно в частный дом, он вынес два телевизора», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Телевизоры мужчина сдал в комиссионный магазин, а деньги потратил на алкоголь. В городском отделении полиции возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ («Тайное или открытое хищение чужого имущества»). Мера пресечения избирается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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