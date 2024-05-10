10 мая 2024

Челябинский мальчик въехал на мотоцикле с пассажиром в иномарку

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Авария с участием мотоциклистов. Курган, дтп, мотоцикл
Юный мотоциклист не уступил дорогу (архивное фото) Фото:

В Копейске (Челябинская область) 12-летний водитель мотоцикла ATAKI Fly с пассажиром-сверстником въехал на перекрестке в автомобиль Ford Econoline. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

«В Копейск несовершеннолетний водитель мотоцикла 2012 года рождения, при проезде нерегулируемого перекрестка, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Ford Econoline. В результате аварии юный водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован», — отмечает пресс-служба ведомства.

Пассажир мотоцикла, мальчик 2012 года рождения, тоже получил травмы и ему назначено амбулаторное лечение. Установлено, что несовершеннолетние катались на мотоцикле без защитной экипировки и шлемов. Сотрудники Госавтоинспекции Копейска устанавливают обстоятельства ДТП.

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В Копейске (Челябинская область) 12-летний водитель мотоцикла ATAKI Fly с пассажиром-сверстником въехал на перекрестке в автомобиль Ford Econoline. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону. «В Копейск несовершеннолетний водитель мотоцикла 2012 года рождения, при проезде нерегулируемого перекрестка, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Ford Econoline. В результате аварии юный водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован», — отмечает пресс-служба ведомства. Пассажир мотоцикла, мальчик 2012 года рождения, тоже получил травмы и ему назначено амбулаторное лечение. Установлено, что несовершеннолетние катались на мотоцикле без защитной экипировки и шлемов. Сотрудники Госавтоинспекции Копейска устанавливают обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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