Челябинский мальчик въехал на мотоцикле с пассажиром в иномарку

Юный мотоциклист не уступил дорогу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) 12-летний водитель мотоцикла ATAKI Fly с пассажиром-сверстником въехал на перекрестке в автомобиль Ford Econoline. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

«В Копейск несовершеннолетний водитель мотоцикла 2012 года рождения, при проезде нерегулируемого перекрестка, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Ford Econoline. В результате аварии юный водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован», — отмечает пресс-служба ведомства.

Пассажир мотоцикла, мальчик 2012 года рождения, тоже получил травмы и ему назначено амбулаторное лечение. Установлено, что несовершеннолетние катались на мотоцикле без защитной экипировки и шлемов. Сотрудники Госавтоинспекции Копейска устанавливают обстоятельства ДТП.