Челябинского губернатора Текслера наградили орденом Серафима Саровского. Фото

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Народная премия «Светлое прошлое». Челябинск, текслер алексей, топ
Патриарх Кирилл отметил Текслера высокой наградой (фото из архива) Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер удостоен ордена преподобного Серафима Саровского за помощь в восстановлении храма Преображения Господня в городе Волновахе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

«За помощь в восстановлении храма Преображения Господня в городе Волновахе ДНР, глава региона был удостоен ордена преподобного Серафима Саровского. 12 мая в храме кафедрального собора Рождества Христова митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий вручил Текслеру награду Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла», — сообщает пресс-служба епархии в соцсети «ВКонтакте».

Орденом Серафима Саровского награжден также гендиректор треста «Магнитострой» Олег Лакницкий. Глава Еманжелинского городского поселения, первый заместитель главы администрации Волновахского района Дмитрий Гатов отмечен грамотой.

Решение восстановить разрушенный в боях Свято-Преображенский храм Текслер принял во время посещения подшефной территории. Церковь удалось восстановить всего за год, она стала символом возрождения нового российского региона.

Также 12 мая патриарх Кирилл наградил митрополита Челябинского и Миасского Алексия орденом преподобного Сергия Радонежского III-й степени. Митрополита отметили за усердный труд и в связи с 50-летним юбилеем.

Текслер удостоен ордена преподобного Серафима Саровского за помощь в восстановлении храма
Текслер удостоен ордена преподобного Серафима Саровского за помощь в восстановлении храма
Вручение прошло в крестильном храме кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске
Вручение прошло в крестильном храме кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер удостоен ордена преподобного Серафима Саровского за помощь в восстановлении храма Преображения Господня в городе Волновахе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Челябинской епархии. «За помощь в восстановлении храма Преображения Господня в городе Волновахе ДНР, глава региона был удостоен ордена преподобного Серафима Саровского. 12 мая в храме кафедрального собора Рождества Христова митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий вручил Текслеру награду Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла», — сообщает пресс-служба епархии в соцсети «ВКонтакте». Орденом Серафима Саровского награжден также гендиректор треста «Магнитострой» Олег Лакницкий. Глава Еманжелинского городского поселения, первый заместитель главы администрации Волновахского района Дмитрий Гатов отмечен грамотой. Решение восстановить разрушенный в боях Свято-Преображенский храм Текслер принял во время посещения подшефной территории. Церковь удалось восстановить всего за год, она стала символом возрождения нового российского региона. Также 12 мая патриарх Кирилл наградил митрополита Челябинского и Миасского Алексия орденом преподобного Сергия Радонежского III-й степени. Митрополита отметили за усердный труд и в связи с 50-летним юбилеем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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