Челябинского губернатора Текслера наградили орденом Серафима Саровского. Фото

12 мая 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

Патриарх Кирилл отметил Текслера высокой наградой (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер удостоен ордена преподобного Серафима Саровского за помощь в восстановлении храма Преображения Господня в городе Волновахе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Челябинской епархии. «За помощь в восстановлении храма Преображения Господня в городе Волновахе ДНР, глава региона был удостоен ордена преподобного Серафима Саровского. 12 мая в храме кафедрального собора Рождества Христова митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий вручил Текслеру награду Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла», — сообщает пресс-служба епархии в соцсети «ВКонтакте». Орденом Серафима Саровского награжден также гендиректор треста «Магнитострой» Олег Лакницкий. Глава Еманжелинского городского поселения, первый заместитель главы администрации Волновахского района Дмитрий Гатов отмечен грамотой. Решение восстановить разрушенный в боях Свято-Преображенский храм Текслер принял во время посещения подшефной территории. Церковь удалось восстановить всего за год, она стала символом возрождения нового российского региона. Также 12 мая патриарх Кирилл наградил митрополита Челябинского и Миасского Алексия орденом преподобного Сергия Радонежского III-й степени. Митрополита отметили за усердный труд и в связи с 50-летним юбилеем. Текслер удостоен ордена преподобного Серафима Саровского за помощь в восстановлении храма Группа «Челябинская митрополия» в социальной сети «ВКонтакте» Вручение прошло в крестильном храме кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске Группа «Челябинская митрополия» в социальной сети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер удостоен ордена преподобного Серафима Саровского за помощь в восстановлении храма Преображения Господня в городе Волновахе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Челябинской епархии. «За помощь в восстановлении храма Преображения Господня в городе Волновахе ДНР, глава региона был удостоен ордена преподобного Серафима Саровского. 12 мая в храме кафедрального собора Рождества Христова митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий вручил Текслеру награду Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла», — сообщает пресс-служба епархии в соцсети «ВКонтакте». Орденом Серафима Саровского награжден также гендиректор треста «Магнитострой» Олег Лакницкий. Глава Еманжелинского городского поселения, первый заместитель главы администрации Волновахского района Дмитрий Гатов отмечен грамотой. Решение восстановить разрушенный в боях Свято-Преображенский храм Текслер принял во время посещения подшефной территории. Церковь удалось восстановить всего за год, она стала символом возрождения нового российского региона. Также 12 мая патриарх Кирилл наградил митрополита Челябинского и Миасского Алексия орденом преподобного Сергия Радонежского III-й степени. Митрополита отметили за усердный труд и в связи с 50-летним юбилеем.