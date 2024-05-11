11 мая 2024

Челябинский губернатор Текслер назвал атаку на дом в Белгороде кошмарным актом терроризма

Челябинский губернатор: атака на дом в Белгороде — кошмарный акт терроризма
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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, текслер алексей, топ
Текслер высказал слова сопереживания губернатору Гладкову Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал очередным кошмарным актом терроризма обрушение подъезда в жилом доме Белгорода после прилета ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Текслер написал в своем telegram-канале.

«Очередной кошмарный акт терроризма в Белгороде. В результате обстрела украинскими нацистами обрушилась секция многоквартирного жилого дома. И сразу после — обрушение оставшихся конструкций», — написал Текслер.

Челябинский губернатор выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Своему коллеге — губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову — Текслер высказал слова сопереживания. «Готовы помочь всем необходимым в этой трудный час», — добавил глава Челябинской области.

Подъезд жилого дома в Белгороде обвалился 12 мая. В Минобороны РФ сообщили, что к теракту причастна Украина. Теракт имеет «почерк» президента Украины Владимира Зеленского, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова. В результате атаки пострадали не менее 17 человек, говорится в официальных данных, озвученных министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал очередным кошмарным актом терроризма обрушение подъезда в жилом доме Белгорода после прилета ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Текслер написал в своем telegram-канале. «Очередной кошмарный акт терроризма в Белгороде. В результате обстрела украинскими нацистами обрушилась секция многоквартирного жилого дома. И сразу после — обрушение оставшихся конструкций», — написал Текслер. Челябинский губернатор выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Своему коллеге — губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову — Текслер высказал слова сопереживания. «Готовы помочь всем необходимым в этой трудный час», — добавил глава Челябинской области. Подъезд жилого дома в Белгороде обвалился 12 мая. В Минобороны РФ сообщили, что к теракту причастна Украина. Теракт имеет «почерк» президента Украины Владимира Зеленского, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова. В результате атаки пострадали не менее 17 человек, говорится в официальных данных, озвученных министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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