Челябинский губернатор Текслер назвал атаку на дом в Белгороде кошмарным актом терроризма

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал очередным кошмарным актом терроризма обрушение подъезда в жилом доме Белгорода после прилета ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Текслер написал в своем telegram-канале.
«Очередной кошмарный акт терроризма в Белгороде. В результате обстрела украинскими нацистами обрушилась секция многоквартирного жилого дома. И сразу после — обрушение оставшихся конструкций», — написал Текслер.
Челябинский губернатор выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Своему коллеге — губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову — Текслер высказал слова сопереживания. «Готовы помочь всем необходимым в этой трудный час», — добавил глава Челябинской области.
Подъезд жилого дома в Белгороде обвалился 12 мая. В Минобороны РФ сообщили, что к теракту причастна Украина. Теракт имеет «почерк» президента Украины Владимира Зеленского, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова. В результате атаки пострадали не менее 17 человек, говорится в официальных данных, озвученных министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.
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