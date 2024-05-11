Челябинский губернатор Текслер назвал атаку на дом в Белгороде кошмарным актом терроризма

Челябинский губернатор: атака на дом в Белгороде — кошмарный акт терроризма

12 мая 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

Текслер высказал слова сопереживания губернатору Гладкову Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал очередным кошмарным актом терроризма обрушение подъезда в жилом доме Белгорода после прилета ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Текслер написал в своем telegram-канале. «Очередной кошмарный акт терроризма в Белгороде. В результате обстрела украинскими нацистами обрушилась секция многоквартирного жилого дома. И сразу после — обрушение оставшихся конструкций», — написал Текслер. Челябинский губернатор выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Своему коллеге — губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову — Текслер высказал слова сопереживания. «Готовы помочь всем необходимым в этой трудный час», — добавил глава Челябинской области. Подъезд жилого дома в Белгороде обвалился 12 мая. В Минобороны РФ сообщили, что к теракту причастна Украина. Теракт имеет «почерк» президента Украины Владимира Зеленского, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова. В результате атаки пострадали не менее 17 человек, говорится в официальных данных, озвученных министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал очередным кошмарным актом терроризма обрушение подъезда в жилом доме Белгорода после прилета ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Текслер написал в своем telegram-канале. «Очередной кошмарный акт терроризма в Белгороде. В результате обстрела украинскими нацистами обрушилась секция многоквартирного жилого дома. И сразу после — обрушение оставшихся конструкций», — написал Текслер. Челябинский губернатор выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Своему коллеге — губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову — Текслер высказал слова сопереживания. «Готовы помочь всем необходимым в этой трудный час», — добавил глава Челябинской области. Подъезд жилого дома в Белгороде обвалился 12 мая. В Минобороны РФ сообщили, что к теракту причастна Украина. Теракт имеет «почерк» президента Украины Владимира Зеленского, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова. В результате атаки пострадали не менее 17 человек, говорится в официальных данных, озвученных министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.