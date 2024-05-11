Челябинским абитуриентам назвали минимальные баллы для приема в три ведущих вуза

12 мая 2024 в 08:43 Размер текста - 17 +

Абитуриенты могут подать документы на поступление по результатам ЕГЭ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Три крупнейших вуза Челябинской области назвали абитуриентам минимальные баллы для поступления в 2024 году. В Челябинском госуниверситете (ЧелГУ), Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) и Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУГГПУ) эти цифры разнятся, сообщили URA.RU в пресс-службах вузов. «Минимальные баллы для поступления в Челябинский госуниверситет не изменились с 2023 года. В зависимости от выбранной дисциплины цифра составляет от 30 до 48 баллов», — уточнили в пресс-службе ЧелГУ. Самый низкий минимальный балл у истории (35), затем математика, физика, химия, биология (39), а также русский язык, география, литература и физическая культура (40). Минимум 44 балла потребуется для информатики, а по обществознанию, сочинению, творческому конкурсу и другим профиспытаниям минимальный балл составит 45. Аналогичные цифры сообщили URA.RU в пресс-службе ЮУрГУ. В ЮУГГПУ рассказали о минимальной сумме баллов, требуемых для вступительных испытаний. Так, согласно информации сайта «Вузопедия» для поступления на бюджет требуется 125 баллов. В ЧелГУ эта цифра меньше, 120, а в ЮУрГУ — 118. Ранее URA.RU сообщало, что в конце апреля утверждено новое расписание ЕГЭ-2024 с учетом возможности пересдать один предмет до конца приемной кампании. Меры реализованы после послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ для того, чтобы улучшить свои результаты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Три крупнейших вуза Челябинской области назвали абитуриентам минимальные баллы для поступления в 2024 году. В Челябинском госуниверситете (ЧелГУ), Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) и Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУГГПУ) эти цифры разнятся, сообщили URA.RU в пресс-службах вузов. «Минимальные баллы для поступления в Челябинский госуниверситет не изменились с 2023 года. В зависимости от выбранной дисциплины цифра составляет от 30 до 48 баллов», — уточнили в пресс-службе ЧелГУ. Самый низкий минимальный балл у истории (35), затем математика, физика, химия, биология (39), а также русский язык, география, литература и физическая культура (40). Минимум 44 балла потребуется для информатики, а по обществознанию, сочинению, творческому конкурсу и другим профиспытаниям минимальный балл составит 45. Аналогичные цифры сообщили URA.RU в пресс-службе ЮУрГУ. В ЮУГГПУ рассказали о минимальной сумме баллов, требуемых для вступительных испытаний. Так, согласно информации сайта «Вузопедия» для поступления на бюджет требуется 125 баллов. В ЧелГУ эта цифра меньше, 120, а в ЮУрГУ — 118. Ранее URA.RU сообщало, что в конце апреля утверждено новое расписание ЕГЭ-2024 с учетом возможности пересдать один предмет до конца приемной кампании. Меры реализованы после послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию РФ для того, чтобы улучшить свои результаты.