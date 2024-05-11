Глава Магнитогорска Бердников: трагедия в Белгороде — это бесчеловечно

Магнитогорск скорбит вместе с Белгородом, говорит Бердников Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

Глава Магнитогорска Челябинской области Сергей Бердников назвал произошедшее в Белгороде — ужасной и бесчеловечной трагедией. Об этом Бердников написал на официальной странице в соцсети.

«Ужасная трагедия в Белгороде… Это бесчеловечно», — написал Бердников на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Из-за очередного террористического акта со стороны Киева обрушился подъезд жилого дома и под завалами оказались мирные жители, в том числе дети.

Бердников выразил сочувствие семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. «Мы разделяем боль белгородцев… Магнитогорск скорбит вместе с Белгородом!» — добавил глава города.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее назвал атаку на жилой дом в Белгороде со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) очередным кошмарным актом терроризма. Текслер также высказал соболезнования семьям погибших и слова сопереживания своему коллеге губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову, а также готовность помочь всем необходимым.

В Белгороде 12 мая в результате украинского обстрела обрушился подъезд многоэтажного жилого дома. Вся актуальная информация о ЧП собрана в онлайн-трансляции URA.RU.