11 мая 2024

Глава Магнитогорска Бердников: трагедия в Белгороде — это бесчеловечно

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Пресс-конференция с Виталием Мутко, Борисом Дубровским и Сергеем Бердниковым. Магнитогорск, бердников сергей
Магнитогорск скорбит вместе с Белгородом, говорит Бердников Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

Глава Магнитогорска Челябинской области Сергей Бердников назвал произошедшее в Белгороде — ужасной и бесчеловечной трагедией. Об этом Бердников написал на официальной странице в соцсети.

«Ужасная трагедия в Белгороде… Это бесчеловечно», — написал Бердников на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Из-за очередного террористического акта со стороны Киева обрушился подъезд жилого дома и под завалами оказались мирные жители, в том числе дети.

Бердников выразил сочувствие семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. «Мы разделяем боль белгородцев… Магнитогорск скорбит вместе с Белгородом!» — добавил глава города.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее назвал атаку на жилой дом в Белгороде со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) очередным кошмарным актом терроризма. Текслер также высказал соболезнования семьям погибших и слова сопереживания своему коллеге губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову, а также готовность помочь всем необходимым.

В Белгороде 12 мая в результате украинского обстрела обрушился подъезд многоэтажного жилого дома. Вся актуальная информация о ЧП собрана в онлайн-трансляции URA.RU.

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Глава Магнитогорска Челябинской области Сергей Бердников назвал произошедшее в Белгороде — ужасной и бесчеловечной трагедией. Об этом Бердников написал на официальной странице в соцсети. «Ужасная трагедия в Белгороде… Это бесчеловечно», — написал Бердников на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Из-за очередного террористического акта со стороны Киева обрушился подъезд жилого дома и под завалами оказались мирные жители, в том числе дети. Бердников выразил сочувствие семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. «Мы разделяем боль белгородцев… Магнитогорск скорбит вместе с Белгородом!» — добавил глава города. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее назвал атаку на жилой дом в Белгороде со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) очередным кошмарным актом терроризма. Текслер также высказал соболезнования семьям погибших и слова сопереживания своему коллеге губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову, а также готовность помочь всем необходимым. В Белгороде 12 мая в результате украинского обстрела обрушился подъезд многоэтажного жилого дома. Вся актуальная информация о ЧП собрана в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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