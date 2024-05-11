В результате ДТП ребенок получил травмы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На автодороге Челябинск-Новосибирск 12 мая днем восьмилетний мальчик на велосипеде, который пересекал дорогу в неположенном месте, попал под колеса самосвала. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.

«Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 12 мая в 15:58 часов на 26 километре автодороги Челябинск-Новосибирск», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Водитель самосвала Shacman наехал на восьмилетнего мальчика, который пересекал дорогу в неположенном месте. В результате ДТП ребенок получил многочисленные травмы.

Госавтоинспекция напоминает, что велосипедисты, во время пересечения проезжей части, обязаны уступать дорогу транспорту, который двигается по ней. Это прописано в пункте 24.6.1 Правил дорожного движения.

Ребенок оказался под колесами огромной машины Telegram-канал Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области

Авария произошла на автодороге Челябинск-Новосибирск Telegram-канал Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области