11 мая 2024

Ребенок на велосипеде попал под колеса самосвала на дороге под Челябинском. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, машина скорой помощи, скорая помошь
В результате ДТП ребенок получил травмы Фото:

На автодороге Челябинск-Новосибирск 12 мая днем восьмилетний мальчик на велосипеде, который пересекал дорогу в неположенном месте, попал под колеса самосвала. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.

«Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 12 мая в 15:58 часов на 26 километре автодороги Челябинск-Новосибирск», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Водитель самосвала Shacman наехал на восьмилетнего мальчика, который пересекал дорогу в неположенном месте. В результате ДТП ребенок получил многочисленные травмы.

Госавтоинспекция напоминает, что велосипедисты, во время пересечения проезжей части, обязаны уступать дорогу транспорту, который двигается по ней. Это прописано в пункте 24.6.1 Правил дорожного движения.

Ребенок оказался под колесами огромной машины
Ребенок оказался под колесами огромной машины
Авария произошла на автодороге Челябинск-Новосибирск
Авария произошла на автодороге Челябинск-Новосибирск

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На автодороге Челябинск-Новосибирск 12 мая днем восьмилетний мальчик на велосипеде, который пересекал дорогу в неположенном месте, попал под колеса самосвала. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. «Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 12 мая в 15:58 часов на 26 километре автодороги Челябинск-Новосибирск», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Водитель самосвала Shacman наехал на восьмилетнего мальчика, который пересекал дорогу в неположенном месте. В результате ДТП ребенок получил многочисленные травмы. Госавтоинспекция напоминает, что велосипедисты, во время пересечения проезжей части, обязаны уступать дорогу транспорту, который двигается по ней. Это прописано в пункте 24.6.1 Правил дорожного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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