На автодороге Челябинск-Новосибирск 12 мая днем восьмилетний мальчик на велосипеде, который пересекал дорогу в неположенном месте, попал под колеса самосвала. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.
«Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 12 мая в 15:58 часов на 26 километре автодороги Челябинск-Новосибирск», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Водитель самосвала Shacman наехал на восьмилетнего мальчика, который пересекал дорогу в неположенном месте. В результате ДТП ребенок получил многочисленные травмы.
Госавтоинспекция напоминает, что велосипедисты, во время пересечения проезжей части, обязаны уступать дорогу транспорту, который двигается по ней. Это прописано в пункте 24.6.1 Правил дорожного движения.
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