Текслер поздравил челябинскую тхэквондистку с победой на чемпионате Европы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил челябинскую тхэквондистку Татьяну Минину с блистательной победой на чемпионате Европы. По словам губернатора, спортсменка достойно представила регион на турнире и завоевала золотую медаль в Белграде.
«Поздравляю Татьяну с блистательной победой на чемпионате в Белграде! Для настоящего таланта нет никаких преград!» — поздравил Текслер чемпионку.
Губернатор отметил, что в Челябинске есть отличная тренировочная база — современный центр тхэквондо. Он также выразил благодарность наставникам Мининой и пожелал ей дальнейших побед.
Золотую медаль Минина завоевала на соревнованиях в Сербии. Она сумела одержать в поединках четыре победы. В финале она вышла на ринг против Зейнеп Таскин из Турции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!