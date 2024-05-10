10 мая 2024
09 мая 2024

Текслер поздравил челябинскую тхэквондистку с победой на чемпионате Европы

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Открытие завода нефтегазового оборудования ГК «Буран». Челябинск, текслер алексей, топ
Губернатор уверен, что спортсменка и дальше будет побеждать соперниц Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил челябинскую тхэквондистку Татьяну Минину с блистательной победой на чемпионате Европы. По словам губернатора, спортсменка достойно представила регион на турнире и завоевала золотую медаль в Белграде.

«Поздравляю Татьяну с блистательной победой на чемпионате в Белграде! Для настоящего таланта нет никаких преград!» — поздравил Текслер чемпионку.

Губернатор отметил, что в Челябинске есть отличная тренировочная база — современный центр тхэквондо. Он также выразил благодарность наставникам Мининой и пожелал ей дальнейших побед.

Золотую медаль Минина завоевала на соревнованиях в Сербии. Она сумела одержать в поединках четыре победы. В финале она вышла на ринг против Зейнеп Таскин из Турции.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил челябинскую тхэквондистку Татьяну Минину с блистательной победой на чемпионате Европы. По словам губернатора, спортсменка достойно представила регион на турнире и завоевала золотую медаль в Белграде. «Поздравляю Татьяну с блистательной победой на чемпионате в Белграде! Для настоящего таланта нет никаких преград!» — поздравил Текслер чемпионку. Губернатор отметил, что в Челябинске есть отличная тренировочная база — современный центр тхэквондо. Он также выразил благодарность наставникам Мининой и пожелал ей дальнейших побед. Золотую медаль Минина завоевала на соревнованиях в Сербии. Она сумела одержать в поединках четыре победы. В финале она вышла на ринг против Зейнеп Таскин из Турции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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