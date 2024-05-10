Челябинские бойцы получили пополнение из пяти щенков. Видео

11 мая 2024 в 13:51 Размер текста - 17 +

Щенков в шутку готовят брать ВСУ «милотой» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинские бойцы неожиданно получили пополнение из пяти щенков в районе Северодонецка. Об этой истории сообщил руководитель исполкома ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий. «Наши бойцы стояли в деревне в районе Северодонецка. Там и получили неожиданное пополнение — щенков привела местная собака. Совершенно неуправляемое отделение из пяти щенков сформировалось само собой в 36-м полку медицинской роты» — написал Рыжий в первом посту в своем telegram-канале. Он отметил, что малыши прикормились в расположении и хотят участвовать во всех делах военных. Региональный ОНФ также отправил медицинской роте помощь и в ответ ждет новых приветов от «собачьего отделения», отметил Рыжий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинские бойцы неожиданно получили пополнение из пяти щенков в районе Северодонецка. Об этой истории сообщил руководитель исполкома ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий. «Наши бойцы стояли в деревне в районе Северодонецка. Там и получили неожиданное пополнение — щенков привела местная собака. Совершенно неуправляемое отделение из пяти щенков сформировалось само собой в 36-м полку медицинской роты» — написал Рыжий в первом посту в своем telegram-канале. Он отметил, что малыши прикормились в расположении и хотят участвовать во всех делах военных. Региональный ОНФ также отправил медицинской роте помощь и в ответ ждет новых приветов от «собачьего отделения», отметил Рыжий.