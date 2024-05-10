Челябинские бойцы неожиданно получили пополнение из пяти щенков в районе Северодонецка. Об этой истории сообщил руководитель исполкома ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий.
«Наши бойцы стояли в деревне в районе Северодонецка. Там и получили неожиданное пополнение — щенков привела местная собака. Совершенно неуправляемое отделение из пяти щенков сформировалось само собой в 36-м полку медицинской роты» — написал Рыжий в первом посту в своем telegram-канале.
Он отметил, что малыши прикормились в расположении и хотят участвовать во всех делах военных. Региональный ОНФ также отправил медицинской роте помощь и в ответ ждет новых приветов от «собачьего отделения», отметил Рыжий.
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