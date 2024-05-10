10 мая 2024
09 мая 2024

Челябинские бойцы получили пополнение из пяти щенков. Видео

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Чебаркульская танковая бригада. Челябинская область., собачка, кутенок, щенки
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Челябинские бойцы неожиданно получили пополнение из пяти щенков в районе Северодонецка. Об этой истории сообщил руководитель исполкома ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий.

«Наши бойцы стояли в деревне в районе Северодонецка. Там и получили неожиданное пополнение — щенков привела местная собака. Совершенно неуправляемое отделение из пяти щенков сформировалось само собой в 36-м полку медицинской роты» — написал Рыжий в первом посту в своем telegram-канале.

Он отметил, что малыши прикормились в расположении и хотят участвовать во всех делах военных. Региональный ОНФ также отправил медицинской роте помощь и в ответ ждет новых приветов от «собачьего отделения», отметил Рыжий.

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Челябинские бойцы неожиданно получили пополнение из пяти щенков в районе Северодонецка. Об этой истории сообщил руководитель исполкома ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий. «Наши бойцы стояли в деревне в районе Северодонецка. Там и получили неожиданное пополнение — щенков привела местная собака. Совершенно неуправляемое отделение из пяти щенков сформировалось само собой в 36-м полку медицинской роты» — написал Рыжий в первом посту в своем telegram-канале. Он отметил, что малыши прикормились в расположении и хотят участвовать во всех делах военных. Региональный ОНФ также отправил медицинской роте помощь и в ответ ждет новых приветов от «собачьего отделения», отметил Рыжий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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