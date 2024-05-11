За рулем одной из машин смертельной аварии 10 мая в Челябинске была няня детсада

12 мая 2024 в 12:38 Размер текста - 17 +

В аварии погиб 20-летний пешеход Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За рулем автомобиля Peugeot 308, который 10 мая столкнулся с японским Honda Civic на улице Дегтярева в Челябинске, находилась помощник воспитателя детского сада. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. От столкновения Honda Civic вылетела на остановку и наехала на 20-летнего парня, который умер на месте. «Авария на улице Дегтярева в Челябинске произошла 10 мая. 32-летняя водитель автомобиля Peugeot 308, которая работает няней в детском саду Сосновского района, на регулируемом перекрестке при повороте налево столкнулась с Honda Civic. Японский автомобиль вылетел на остановку и наехал на пешеходов», — уточнил источник URA.RU. Один из пострадавших, 20-летний парень, от полученных травм скончался на месте. В этот же вечер его мама в социальной сети «ВКонтакте» выложила трогательный пост. Второй пострадавший с многочисленными переломами доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело по части третье статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За рулем автомобиля Peugeot 308, который 10 мая столкнулся с японским Honda Civic на улице Дегтярева в Челябинске, находилась помощник воспитателя детского сада. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. От столкновения Honda Civic вылетела на остановку и наехала на 20-летнего парня, который умер на месте. «Авария на улице Дегтярева в Челябинске произошла 10 мая. 32-летняя водитель автомобиля Peugeot 308, которая работает няней в детском саду Сосновского района, на регулируемом перекрестке при повороте налево столкнулась с Honda Civic. Японский автомобиль вылетел на остановку и наехал на пешеходов», — уточнил источник URA.RU. Один из пострадавших, 20-летний парень, от полученных травм скончался на месте. В этот же вечер его мама в социальной сети «ВКонтакте» выложила трогательный пост. Второй пострадавший с многочисленными переломами доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело по части третье статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».