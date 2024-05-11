11 мая 2024
10 мая 2024

За рулем одной из машин смертельной аварии 10 мая в Челябинске была няня детсада

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, происшествие, авария, дпс, разбитая машина
В аварии погиб 20-летний пешеход Фото:

За рулем автомобиля Peugeot 308, который 10 мая столкнулся с японским Honda Civic на улице Дегтярева в Челябинске, находилась помощник воспитателя детского сада. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. От столкновения Honda Civic вылетела на остановку и наехала на 20-летнего парня, который умер на месте.

«Авария на улице Дегтярева в Челябинске произошла 10 мая. 32-летняя водитель автомобиля Peugeot 308, которая работает няней в детском саду Сосновского района, на регулируемом перекрестке при повороте налево столкнулась с Honda Civic. Японский автомобиль вылетел на остановку и наехал на пешеходов», — уточнил источник URA.RU.

Один из пострадавших, 20-летний парень, от полученных травм скончался на месте. В этот же вечер его мама в социальной сети «ВКонтакте» выложила трогательный пост. Второй пострадавший с многочисленными переломами доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело по части третье статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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За рулем автомобиля Peugeot 308, который 10 мая столкнулся с японским Honda Civic на улице Дегтярева в Челябинске, находилась помощник воспитателя детского сада. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. От столкновения Honda Civic вылетела на остановку и наехала на 20-летнего парня, который умер на месте. «Авария на улице Дегтярева в Челябинске произошла 10 мая. 32-летняя водитель автомобиля Peugeot 308, которая работает няней в детском саду Сосновского района, на регулируемом перекрестке при повороте налево столкнулась с Honda Civic. Японский автомобиль вылетел на остановку и наехал на пешеходов», — уточнил источник URA.RU. Один из пострадавших, 20-летний парень, от полученных травм скончался на месте. В этот же вечер его мама в социальной сети «ВКонтакте» выложила трогательный пост. Второй пострадавший с многочисленными переломами доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело по части третье статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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