Постпредство РФ при ОБСЕ: Украина совершила теракт в Белгороде при помощи НАТО

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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, мчс, газ, последствия, спасатели, обрушение дома, разрушения, спасательная операция, хлопок газа
Обстрел Белгорода со стороны ВСУ был нанесен с помощью вооружения НАТО, заявили в постпредстве РФ при ОБСЕ (архивное фото) Фото:
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Атака ВСУ на Белгород, повлекшая за собой многочисленные жертвы среди гражданского населения, была совершена с применением вооружений, поставленных странами НАТО. Об этом заявили в постпредстве РФ при ОБСЕ.

«Сегодняшняя жестокая террористическая атака киевского режима на мирные кварталы Белгорода, повлекшая десятки жертв, была совершена с применением поставленных странами НАТО вооружений», — говорится в сообщении постпредства. Там добавили, что российская сторона потребовала от руководства ОБСЕ решительно осудить действия Украины.

Недопустимо игнорировать гибель гражданских россиян, будь то в Белгороде, Донбассе или любом другом месте. В ОБСЕ, по мнению постпредства РФ, не должно быть двойных стандартов и политических фильтров, когда речь идет об очевидных нарушениях международного гуманитарного права со стороны Киева.

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Атака ВСУ на Белгород, повлекшая за собой многочисленные жертвы среди гражданского населения, была совершена с применением вооружений, поставленных странами НАТО. Об этом заявили в постпредстве РФ при ОБСЕ. «Сегодняшняя жестокая террористическая атака киевского режима на мирные кварталы Белгорода, повлекшая десятки жертв, была совершена с применением поставленных странами НАТО вооружений», — говорится в сообщении постпредства. Там добавили, что российская сторона потребовала от руководства ОБСЕ решительно осудить действия Украины. Недопустимо игнорировать гибель гражданских россиян, будь то в Белгороде, Донбассе или любом другом месте. В ОБСЕ, по мнению постпредства РФ, не должно быть двойных стандартов и политических фильтров, когда речь идет об очевидных нарушениях международного гуманитарного права со стороны Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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