Постпредство РФ при ОБСЕ: Украина совершила теракт в Белгороде при помощи НАТО

12 мая 2024 в 18:49 Размер текста - 17 +

Обстрел Белгорода со стороны ВСУ был нанесен с помощью вооружения НАТО, заявили в постпредстве РФ при ОБСЕ (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Атака ВСУ на Белгород, повлекшая за собой многочисленные жертвы среди гражданского населения, была совершена с применением вооружений, поставленных странами НАТО. Об этом заявили в постпредстве РФ при ОБСЕ. «Сегодняшняя жестокая террористическая атака киевского режима на мирные кварталы Белгорода, повлекшая десятки жертв, была совершена с применением поставленных странами НАТО вооружений», — говорится в сообщении постпредства. Там добавили, что российская сторона потребовала от руководства ОБСЕ решительно осудить действия Украины. Недопустимо игнорировать гибель гражданских россиян, будь то в Белгороде, Донбассе или любом другом месте. В ОБСЕ, по мнению постпредства РФ, не должно быть двойных стандартов и политических фильтров, когда речь идет об очевидных нарушениях международного гуманитарного права со стороны Киева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Атака ВСУ на Белгород, повлекшая за собой многочисленные жертвы среди гражданского населения, была совершена с применением вооружений, поставленных странами НАТО. Об этом заявили в постпредстве РФ при ОБСЕ. «Сегодняшняя жестокая террористическая атака киевского режима на мирные кварталы Белгорода, повлекшая десятки жертв, была совершена с применением поставленных странами НАТО вооружений», — говорится в сообщении постпредства. Там добавили, что российская сторона потребовала от руководства ОБСЕ решительно осудить действия Украины. Недопустимо игнорировать гибель гражданских россиян, будь то в Белгороде, Донбассе или любом другом месте. В ОБСЕ, по мнению постпредства РФ, не должно быть двойных стандартов и политических фильтров, когда речь идет об очевидных нарушениях международного гуманитарного права со стороны Киева.