Атака ВСУ на Белгород, повлекшая за собой многочисленные жертвы среди гражданского населения, была совершена с применением вооружений, поставленных странами НАТО. Об этом заявили в постпредстве РФ при ОБСЕ.
«Сегодняшняя жестокая террористическая атака киевского режима на мирные кварталы Белгорода, повлекшая десятки жертв, была совершена с применением поставленных странами НАТО вооружений», — говорится в сообщении постпредства. Там добавили, что российская сторона потребовала от руководства ОБСЕ решительно осудить действия Украины.
Недопустимо игнорировать гибель гражданских россиян, будь то в Белгороде, Донбассе или любом другом месте. В ОБСЕ, по мнению постпредства РФ, не должно быть двойных стандартов и политических фильтров, когда речь идет об очевидных нарушениях международного гуманитарного права со стороны Киева.
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Атака ВСУ на Белгород, повлекшая за собой многочисленные жертвы среди гражданского населения, была совершена с применением вооружений, поставленных странами НАТО. Об этом заявили в постпредстве РФ при ОБСЕ. «Сегодняшняя жестокая террористическая атака киевского режима на мирные кварталы Белгорода, повлекшая десятки жертв, была совершена с применением поставленных странами НАТО вооружений», — говорится в сообщении постпредства. Там добавили, что российская сторона потребовала от руководства ОБСЕ решительно осудить действия Украины. Недопустимо игнорировать гибель гражданских россиян, будь то в Белгороде, Донбассе или любом другом месте. В ОБСЕ, по мнению постпредства РФ, не должно быть двойных стандартов и политических фильтров, когда речь идет об очевидных нарушениях международного гуманитарного права со стороны Киева.