Офисное помещение площадью 428,8 кв. метра находится на первом этаже многоэтажного дома Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинске продают офисное помещение за 22 млн рублей. Ранее его использовали под офис Сбербанка. Соответствующая информация появилась на доске-интернет объявлений.

«Обособленное помещение площадью 428,8 квадратных метра, расположенное в многоквартирном жилом доме по адресу Комарова, 112. Реализуется на торгах. Цена — 22 млн 340 тыс. рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Из объявления следует, что банк в течение восьми месяцев с даты подписания договора купли-продажи проведет процедуры по обособлению части помещений, необходимых для размещения подразделения учреждения. Также уточняется, что реализуемые площади не поставлены на кадастровый учет как самостоятельный объект.

В октябре 2023 года Сбербанк продавал центральный офис в Челябинске на улице Энтузиастов, снизив изначальную цену с 254 млн рублей до 193 млн. Объект впервые выставили на реализацию в июле 2021 года.

Офисное помещение Сбербанка, выставленное на продажу, находится в Тракторозаводском районе Челябинска Скрин с сайте «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_v_chelyabinske_4083473451