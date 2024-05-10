10 мая 2024

В Челябинске продают офис Сбербанка за 22 млн рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Головной офис Сбербанка. Москва, сбербанк, сбер
Офисное помещение площадью 428,8 кв. метра находится на первом этаже многоэтажного дома Фото:

В Челябинске продают офисное помещение за 22 млн рублей. Ранее его использовали под офис Сбербанка. Соответствующая информация появилась на доске-интернет объявлений.

«Обособленное помещение площадью 428,8 квадратных метра, расположенное в многоквартирном жилом доме по адресу Комарова, 112. Реализуется на торгах. Цена — 22 млн 340 тыс. рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Из объявления следует, что банк в течение восьми месяцев с даты подписания договора купли-продажи проведет процедуры по обособлению части помещений, необходимых для размещения подразделения учреждения. Также уточняется, что реализуемые площади не поставлены на кадастровый учет как самостоятельный объект.

В октябре 2023 года Сбербанк продавал центральный офис в Челябинске на улице Энтузиастов, снизив изначальную цену с 254 млн рублей до 193 млн. Объект впервые выставили на реализацию в июле 2021 года.

Офисное помещение Сбербанка, выставленное на продажу, находится в Тракторозаводском районе Челябинска
Офисное помещение Сбербанка, выставленное на продажу, находится в Тракторозаводском районе Челябинска

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В Челябинске продают офисное помещение за 22 млн рублей. Ранее его использовали под офис Сбербанка. Соответствующая информация появилась на доске-интернет объявлений. «Обособленное помещение площадью 428,8 квадратных метра, расположенное в многоквартирном жилом доме по адресу Комарова, 112. Реализуется на торгах. Цена — 22 млн 340 тыс. рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Из объявления следует, что банк в течение восьми месяцев с даты подписания договора купли-продажи проведет процедуры по обособлению части помещений, необходимых для размещения подразделения учреждения. Также уточняется, что реализуемые площади не поставлены на кадастровый учет как самостоятельный объект. В октябре 2023 года Сбербанк продавал центральный офис в Челябинске на улице Энтузиастов, снизив изначальную цену с 254 млн рублей до 193 млн. Объект впервые выставили на реализацию в июле 2021 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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