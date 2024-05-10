Названы районы Челябинска с самыми дешевыми квартирами на вторичном рынке. Инфографика

Самые дешевые квартиры на вторичке продаются в двух районах Челябинска

11 мая 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Квартиры на вторичке по стоимости ниже среднерыночной можно купить на ЧМЗ, в Копейске и в Ленинском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Самые дешевые квартиры на вторичном рынке весной 2024 года продаются в Металлургическом районе Челябинска и в Копейске (Челябинская область). Там жилье в старом фонде можно приобрести по 84 и 85 тысяч рублей за квадратный метр соответственно, сообщили в пресс-службе АН «Этажи». «Самое дешевое жилье в Челябинске весной 2024 года продается в двух районах города и в Копейске (Челябинская область). Это район ЧМЗ (83 тысячи 600 рублей), Копейск (85 тысяч 289 рублей), Ленинский район, там квартиры продаются по 92 тысячи рублей за квадрат», — сообщили в пресс-службе. На первом месте в рейтинге оказался Металлургический район. Особый статус «города в городе» Металлургический район приобрел потому, что завод там строился в отдалении от Челябинска. Строительство началось весной 1941 года, а первый рейсовый автобус, соединивший соцгород завода с центром Челябинска, был пущен только в мае 1944 года. Трамвай от ЧМЗ до Кислородного завода начал курсировать уже в послевоенное время в 1948 году. На данный момент жители очень любят свой район, и живут тут семьями, никуда не хотят уезжать. В то же время тут находится большое количество выставленных на продажу квартир из старого фонда. В районе расположен завод, поэтому тут не очень хорошая экологическая обстановка. Второе место по стоимости квартир на вторичном рынке занимает Копейск, являющийся городом-спутником Челябинска. Ранее шахтерский городок челябинские власти хотели присоединить к столице Южного Урала. Воздух в Копейске ненамного чище, чем в Челябинске, однако значительно чище экология в самых отдаленных копейских поселках, таких как Старокамышинск, Калачево, Октябрьский, Заозерный. Многие копейчане ездят учиться и работать в Челябинск. Замыкает тройку лидеров в рейтинге по стоимости квартир в старом жилфонде Челябинска самый первый из возведенных районов Челябинска, Ленинский. Строился он в 30-40 годы двадцатого века вместе с промышленными гигантами города. На данный момент он является третьим по численности населения и по площади. С юго-запада район ограничивает озеро Смолино, на востоке район граничит с городом-спутником Челябинска Копейском. Центральной улицей района считается улица Гагарина. В центре находится научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства, построенный на месте бывшей монастырской заимки. В районе находится крупный медгородок, городская больница № 9, кинотеатр «Аврора». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самые дешевые квартиры на вторичном рынке весной 2024 года продаются в Металлургическом районе Челябинска и в Копейске (Челябинская область). Там жилье в старом фонде можно приобрести по 84 и 85 тысяч рублей за квадратный метр соответственно, сообщили в пресс-службе АН «Этажи». «Самое дешевое жилье в Челябинске весной 2024 года продается в двух районах города и в Копейске (Челябинская область). Это район ЧМЗ (83 тысячи 600 рублей), Копейск (85 тысяч 289 рублей), Ленинский район, там квартиры продаются по 92 тысячи рублей за квадрат», — сообщили в пресс-службе. На первом месте в рейтинге оказался Металлургический район. Особый статус «города в городе» Металлургический район приобрел потому, что завод там строился в отдалении от Челябинска. Строительство началось весной 1941 года, а первый рейсовый автобус, соединивший соцгород завода с центром Челябинска, был пущен только в мае 1944 года. Трамвай от ЧМЗ до Кислородного завода начал курсировать уже в послевоенное время в 1948 году. На данный момент жители очень любят свой район, и живут тут семьями, никуда не хотят уезжать. В то же время тут находится большое количество выставленных на продажу квартир из старого фонда. В районе расположен завод, поэтому тут не очень хорошая экологическая обстановка. Второе место по стоимости квартир на вторичном рынке занимает Копейск, являющийся городом-спутником Челябинска. Ранее шахтерский городок челябинские власти хотели присоединить к столице Южного Урала. Воздух в Копейске ненамного чище, чем в Челябинске, однако значительно чище экология в самых отдаленных копейских поселках, таких как Старокамышинск, Калачево, Октябрьский, Заозерный. Многие копейчане ездят учиться и работать в Челябинск. Замыкает тройку лидеров в рейтинге по стоимости квартир в старом жилфонде Челябинска самый первый из возведенных районов Челябинска, Ленинский. Строился он в 30-40 годы двадцатого века вместе с промышленными гигантами города. На данный момент он является третьим по численности населения и по площади. С юго-запада район ограничивает озеро Смолино, на востоке район граничит с городом-спутником Челябинска Копейском. Центральной улицей района считается улица Гагарина. В центре находится научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства, построенный на месте бывшей монастырской заимки. В районе находится крупный медгородок, городская больница № 9, кинотеатр «Аврора».