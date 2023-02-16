16 февраля 2023
15 февраля 2023

Два нуждающихся района Тюмени получат новые поликлиники

© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиника. Тюмень, очередь , поликлиника, пациенты, люди в масках
Современных поликлиник не хватает в нескольких районах Тюмени Фото:

В Тюмени планируют построить две новых поликлиники в окраинных районах города. Информация об этом включена в перечень объектов, для которых в Тюменской области будут искать инвесторов. Документ опубликован на официальном портале областного правительства.

«Для поликлиники в районе „Дом Обороны“ необходимо выделение земельного участка. Еще один участок необходим для поликлиники в районе „Мыс“. Оба проекта требуют концессионного соглашения или соглашения в рамках государственно-частного партнерства. Соглашения планируется заключить в 2026 году», — говорится в документе.

Помимо поликлиник в документ включены пансионат для пожилых и инвалидов, стрелковый тир, два крытых катка и центр спортивного танца. Соглашения о строительстве этих объектов так же планируют заключить к 2026 году.

Известно, что в Тюмени уже есть первый опыт строительства больниц по программе государственно-частного партнерства. В 2022 году состоялось открытие медицинского центра «Тюмень-2», который строили совместно Минобороны РФ и частный инвестор. Ранее URA.RU рассказало, что медцентр исполняет роль COVID-госпиталя.

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В Тюмени планируют построить две новых поликлиники в окраинных районах города. Информация об этом включена в перечень объектов, для которых в Тюменской области будут искать инвесторов. Документ опубликован на официальном портале областного правительства. «Для поликлиники в районе „Дом Обороны“ необходимо выделение земельного участка. Еще один участок необходим для поликлиники в районе „Мыс“. Оба проекта требуют концессионного соглашения или соглашения в рамках государственно-частного партнерства. Соглашения планируется заключить в 2026 году», — говорится в документе. Помимо поликлиник в документ включены пансионат для пожилых и инвалидов, стрелковый тир, два крытых катка и центр спортивного танца. Соглашения о строительстве этих объектов так же планируют заключить к 2026 году. Известно, что в Тюмени уже есть первый опыт строительства больниц по программе государственно-частного партнерства. В 2022 году состоялось открытие медицинского центра «Тюмень-2», который строили совместно Минобороны РФ и частный инвестор. Ранее URA.RU рассказало, что медцентр исполняет роль COVID-госпиталя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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