Два нуждающихся района Тюмени получат новые поликлиники

17 февраля 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

Современных поликлиник не хватает в нескольких районах Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени планируют построить две новых поликлиники в окраинных районах города. Информация об этом включена в перечень объектов, для которых в Тюменской области будут искать инвесторов. Документ опубликован на официальном портале областного правительства. «Для поликлиники в районе „Дом Обороны“ необходимо выделение земельного участка. Еще один участок необходим для поликлиники в районе „Мыс“. Оба проекта требуют концессионного соглашения или соглашения в рамках государственно-частного партнерства. Соглашения планируется заключить в 2026 году», — говорится в документе. Помимо поликлиник в документ включены пансионат для пожилых и инвалидов, стрелковый тир, два крытых катка и центр спортивного танца. Соглашения о строительстве этих объектов так же планируют заключить к 2026 году. Известно, что в Тюмени уже есть первый опыт строительства больниц по программе государственно-частного партнерства. В 2022 году состоялось открытие медицинского центра «Тюмень-2», который строили совместно Минобороны РФ и частный инвестор. Ранее URA.RU рассказало, что медцентр исполняет роль COVID-госпиталя.

В Тюмени планируют построить две новых поликлиники в окраинных районах города. Информация об этом включена в перечень объектов, для которых в Тюменской области будут искать инвесторов. Документ опубликован на официальном портале областного правительства. «Для поликлиники в районе „Дом Обороны“ необходимо выделение земельного участка. Еще один участок необходим для поликлиники в районе „Мыс“. Оба проекта требуют концессионного соглашения или соглашения в рамках государственно-частного партнерства. Соглашения планируется заключить в 2026 году», — говорится в документе. Помимо поликлиник в документ включены пансионат для пожилых и инвалидов, стрелковый тир, два крытых катка и центр спортивного танца. Соглашения о строительстве этих объектов так же планируют заключить к 2026 году. Известно, что в Тюмени уже есть первый опыт строительства больниц по программе государственно-частного партнерства. В 2022 году состоялось открытие медицинского центра «Тюмень-2», который строили совместно Минобороны РФ и частный инвестор. Ранее URA.RU рассказало, что медцентр исполняет роль COVID-госпиталя.