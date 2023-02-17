Макрон заявил о неудачном моменте для переговоров РФ и Украины

Переговоры с Россией по поводу конфликта на Украине пока нет возможности возобновить, так как пока не время для этого. Об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон.
«Мы должны иметь силу и смелость для возобновления диалога, чтобы найти устойчивое решение. Но понятно, что сейчас не время для диалога», — сказал Макрон на конференции по безопасности в Мюнхене. Трансляция ведется на youtube-канале Deutsche Welle на русском (признган иноагентом).
Россия выражала готовность к обсуждению, но президент Украины Владимир Зеленский узаконил невозможность диалога с российским лидером Владимиром Путиным. В Офисе Зеленского требуют вывода российской армии для проведения переговоров. В МИД РФ отмечали, что Россия не отказывалась от диалога с Киевом, передает
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