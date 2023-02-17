Макрон заявил о неудачном моменте для переговоров РФ и Украины

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Европейские политики. stock, stock, Эмманюэль Макрон
Эммануэль Макрон считает, что нужна смелость для возобновления переговоров Фото:

Переговоры с Россией по поводу конфликта на Украине пока нет возможности возобновить, так как пока не время для этого. Об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы должны иметь силу и смелость для возобновления диалога, чтобы найти устойчивое решение. Но понятно, что сейчас не время для диалога», — сказал Макрон на конференции по безопасности в Мюнхене. Трансляция ведется на youtube-канале Deutsche Welle на русском (признган иноагентом).

Россия выражала готовность к обсуждению, но президент Украины Владимир Зеленский узаконил невозможность диалога с российским лидером Владимиром Путиным. В Офисе Зеленского требуют вывода российской армии для проведения переговоров. В МИД РФ отмечали, что Россия не отказывалась от диалога с Киевом, передает Life.

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Переговоры с Россией по поводу конфликта на Украине пока нет возможности возобновить, так как пока не время для этого. Об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон. «Мы должны иметь силу и смелость для возобновления диалога, чтобы найти устойчивое решение. Но понятно, что сейчас не время для диалога», — сказал Макрон на конференции по безопасности в Мюнхене. Трансляция ведется на youtube-канале Deutsche Welle на русском (признган иноагентом). Россия выражала готовность к обсуждению, но президент Украины Владимир Зеленский узаконил невозможность диалога с российским лидером Владимиром Путиным. В Офисе Зеленского требуют вывода российской армии для проведения переговоров. В МИД РФ отмечали, что Россия не отказывалась от диалога с Киевом, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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