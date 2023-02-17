17 февраля 2023

«Ростех» разработал для Кадырова особый автомобиль «Ахмат»

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ЛНР, ситуация в освобожденном Северодонецке. Северодонецк, армия, военные, войска, патруль, бронемашина, тигр, солдат, северодонецк
По словам главы Чеченской Республики, новые бронемашины уже доставлены в зону СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Первая партия бронемашин, изготовленная госкорпорацией «Ростех», уже активно используется бойцами подразделения «Ахмат» в зоне проведения спецоперации. Техника была изготовлена по просьбе главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, об этом он рассказал у себя в соцсетях.

«Я обратился к Генеральному директору государственной корпорации „Ростех“ Сергею Чемезову с предложением выпустить бронированный автомобиль для личного состава. Корпорация разработала мощный, надежный бронированный автомобиль под названием 3-СТС „Ахмат“ всего лишь за 25 дней», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он также отметил, что первая партия уже была приобретена для чеченских подразделений и на технике уже прошли первые фронтовые километры.

По словам главы Чеченской Республики, бронемашины полностью себя оправдали. Заказы на такие автомобили увеличились в несколько раз. Автомобиль требуется для быстрого передвижения небольших групп бойцов как в городских условиях, так и на открытой местности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением, что у Киева нет шансов на победу. По словам украинского лидера у ВСУ мало бронемашин, а у российской армии их тысячи. Германия пообещала предоставить Украине тяжелую бронетехнику. Но при этом у ВСУ могут возникнуть проблемы после ее получения из-за того, что разные модели сложно обслуживать. Такое мнение высказали американские аналитики Эдвард Сало и Бен Хазен. Россия с конца февраля прошлого года проводит спецоперацию по защиты мирного населения Донбасса. При этом Запад активно помогает Киеву, оказывая поддержку деньгами и техникой.

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Первая партия бронемашин, изготовленная госкорпорацией «Ростех», уже активно используется бойцами подразделения «Ахмат» в зоне проведения спецоперации. Техника была изготовлена по просьбе главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, об этом он рассказал у себя в соцсетях. «Я обратился к Генеральному директору государственной корпорации „Ростех“ Сергею Чемезову с предложением выпустить бронированный автомобиль для личного состава. Корпорация разработала мощный, надежный бронированный автомобиль под названием 3-СТС „Ахмат“ всего лишь за 25 дней», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он также отметил, что первая партия уже была приобретена для чеченских подразделений и на технике уже прошли первые фронтовые километры. По словам главы Чеченской Республики, бронемашины полностью себя оправдали. Заказы на такие автомобили увеличились в несколько раз. Автомобиль требуется для быстрого передвижения небольших групп бойцов как в городских условиях, так и на открытой местности. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением, что у Киева нет шансов на победу. По словам украинского лидера у ВСУ мало бронемашин, а у российской армии их тысячи. Германия пообещала предоставить Украине тяжелую бронетехнику. Но при этом у ВСУ могут возникнуть проблемы после ее получения из-за того, что разные модели сложно обслуживать. Такое мнение высказали американские аналитики Эдвард Сало и Бен Хазен. Россия с конца февраля прошлого года проводит спецоперацию по защиты мирного населения Донбасса. При этом Запад активно помогает Киеву, оказывая поддержку деньгами и техникой.
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