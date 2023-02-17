Аналитики раскрыли, где екатеринбуржцы чаще всего оставляют чаевые

Аналитики Superjob: жители Екатеринбурга чаще всего оставляют чаевые в ресторанах и такси

Чаще всего чаевые в Екатеринбурге получают работники кафе и таксисты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Екатеринбурга чаще всего оставляют чаевые в ресторанах и кафе. Об этом URA.RU рассказали авторы исследования из компании Super Job.

«Небольшую сумму „на чай“ сверх счета платят 72% опрошенных, причем каждый третий делает это всегда (33%), а 39% — иногда. Каждый второй (50%) дает „на чай“ водителям такси: 13% поступает так всегда, а 37% — иногда», — поделились аналитики.

Среди тех, кому оставляют чаевые оказались курьеры, мастера в салонах красоты, им оставляют 40% и 37% соответственно, реже всего благодарят деньгами сотрудников отелей. Средняя сумма «на чай» в ресторанах составляет 275 рублей, для курьеров — 120 рублей, для таксистов 115 рублей. По сравнению с прошлым годом размер денежной благодарности отмечен во всех сферах, кроме отелей.

Ранее URA.RU рассказывало о средней стоимости подарка на День святого Валентина, которую екатеринбуржцы готовы потратить. По данным аналитиков средняя цена покупки составляет 2300 рублей.