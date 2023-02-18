18 февраля 2023
17 февраля 2023

Житель ХМАО передал более 4000 банок сгущенки для мобилизованных земляков. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сладкий груз будет доставлен с ближайшей отправкой Фото:

Житель Нефтеюганска (ХМАО) передал гуманитарному добровольческому корпусу Югры 4650 банок сгущенки для мобилизованных земляков. Информация об этом размещена на официальном telegram-канале гуманитарного корпуса ХМАО.

«4650 банок сгущенки передал Гуманитарному корпусу житель Нефтеюганска Эдуард для мобилизованных из Югры. Такая поддержка однозначно порадует бойцов», — говорится в сообщении. Отмечается, что сладкий груз будет отправлен военнослужащим с ближайшей отправкой гуманитарной помощи.

Ранее URA.RU сообщало, что предприниматели из ХМАО решили объединиться и отправить более 100 кубометров пиломатериалов в Донбасс. Древесину будут использовать для строительства укреплений, а также для ремонта жилищ пострадавших граждан. Доставкой груза займется гуманитарный добровольческий корпус Югры.

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Житель Нефтеюганска (ХМАО) передал гуманитарному добровольческому корпусу Югры 4650 банок сгущенки для мобилизованных земляков. Информация об этом размещена на официальном telegram-канале гуманитарного корпуса ХМАО. «4650 банок сгущенки передал Гуманитарному корпусу житель Нефтеюганска Эдуард для мобилизованных из Югры. Такая поддержка однозначно порадует бойцов», — говорится в сообщении. Отмечается, что сладкий груз будет отправлен военнослужащим с ближайшей отправкой гуманитарной помощи. Ранее URA.RU сообщало, что предприниматели из ХМАО решили объединиться и отправить более 100 кубометров пиломатериалов в Донбасс. Древесину будут использовать для строительства укреплений, а также для ремонта жилищ пострадавших граждан. Доставкой груза займется гуманитарный добровольческий корпус Югры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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