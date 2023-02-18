Житель Нефтеюганска (ХМАО) передал гуманитарному добровольческому корпусу Югры 4650 банок сгущенки для мобилизованных земляков. Информация об этом размещена на официальном telegram-канале гуманитарного корпуса ХМАО.
«4650 банок сгущенки передал Гуманитарному корпусу житель Нефтеюганска Эдуард для мобилизованных из Югры. Такая поддержка однозначно порадует бойцов», — говорится в сообщении. Отмечается, что сладкий груз будет отправлен военнослужащим с ближайшей отправкой гуманитарной помощи.
Ранее URA.RU сообщало, что предприниматели из ХМАО решили объединиться и отправить более 100 кубометров пиломатериалов в Донбасс. Древесину будут использовать для строительства укреплений, а также для ремонта жилищ пострадавших граждан. Доставкой груза займется гуманитарный добровольческий корпус Югры.
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