Житель ХМАО передал более 4000 банок сгущенки для мобилизованных земляков. Видео

19 февраля 2023 в 00:14 Размер текста - 17 +

Сладкий груз будет доставлен с ближайшей отправкой Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Нефтеюганска (ХМАО) передал гуманитарному добровольческому корпусу Югры 4650 банок сгущенки для мобилизованных земляков. Информация об этом размещена на официальном telegram-канале гуманитарного корпуса ХМАО. «4650 банок сгущенки передал Гуманитарному корпусу житель Нефтеюганска Эдуард для мобилизованных из Югры. Такая поддержка однозначно порадует бойцов», — говорится в сообщении. Отмечается, что сладкий груз будет отправлен военнослужащим с ближайшей отправкой гуманитарной помощи. Ранее URA.RU сообщало, что предприниматели из ХМАО решили объединиться и отправить более 100 кубометров пиломатериалов в Донбасс. Древесину будут использовать для строительства укреплений, а также для ремонта жилищ пострадавших граждан. Доставкой груза займется гуманитарный добровольческий корпус Югры.

Житель Нефтеюганска (ХМАО) передал гуманитарному добровольческому корпусу Югры 4650 банок сгущенки для мобилизованных земляков. Информация об этом размещена на официальном telegram-канале гуманитарного корпуса ХМАО. «4650 банок сгущенки передал Гуманитарному корпусу житель Нефтеюганска Эдуард для мобилизованных из Югры. Такая поддержка однозначно порадует бойцов», — говорится в сообщении. Отмечается, что сладкий груз будет отправлен военнослужащим с ближайшей отправкой гуманитарной помощи. Ранее URA.RU сообщало, что предприниматели из ХМАО решили объединиться и отправить более 100 кубометров пиломатериалов в Донбасс. Древесину будут использовать для строительства укреплений, а также для ремонта жилищ пострадавших граждан. Доставкой груза займется гуманитарный добровольческий корпус Югры.