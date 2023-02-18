18 февраля 2023

Юрист рассказал, кто из россиян сможет получить две пенсии сразу

Юрист Соловьев: у россиян есть способ законно увеличить пенсионные выплаты
© Служба новостей «URA.RU»
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Получат две пенсии могут участники Великой Отечественной войны, отметил Иван Соловьев Фото:

Гражданин России может сменить один вид пенсий на другой, а также воспользоваться возможностью получать сразу две пенсии сразу. Об этом рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Получать два вида пенсий могут граждане, которые имеют на это право, заявил Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм». Он уточнил, что им могут воспользоваться участники Великой Отечественной войны, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также граждане, которые получили инвалидность из-за военной травмы. Эксперт добавил, что переход с одного вида пенсий на другой, а также получение двух выплат от государства в месяц, происходит по инициативе человека.

«Вариантов получения пенсии обычно несколько. Важно выяснить, какой из них выгоднее в текущих условиях. К примеру, вы получаете социальную пенсию, при этом официально работаете и копите пенсионные баллы», — рассказал Соловьев. Он отметил, что после накопления достаточного количества баллов, гражданин России может перейти на страховую пенсию по инвалидности.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 10%. В январе 2023 года в правительстве РФ сообщили, что военные пенсии будут отменены для жителей СНГ. Ранее такие пенсии выдавали в соответствии с Соглашением о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих государств — участников СНГ от 15 мая 1992 года.

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Гражданин России может сменить один вид пенсий на другой, а также воспользоваться возможностью получать сразу две пенсии сразу. Об этом рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. Получать два вида пенсий могут граждане, которые имеют на это право, заявил Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм». Он уточнил, что им могут воспользоваться участники Великой Отечественной войны, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также граждане, которые получили инвалидность из-за военной травмы. Эксперт добавил, что переход с одного вида пенсий на другой, а также получение двух выплат от государства в месяц, происходит по инициативе человека. «Вариантов получения пенсии обычно несколько. Важно выяснить, какой из них выгоднее в текущих условиях. К примеру, вы получаете социальную пенсию, при этом официально работаете и копите пенсионные баллы», — рассказал Соловьев. Он отметил, что после накопления достаточного количества баллов, гражданин России может перейти на страховую пенсию по инвалидности. В июне президент России Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий на 10%. В январе 2023 года в правительстве РФ сообщили, что военные пенсии будут отменены для жителей СНГ. Ранее такие пенсии выдавали в соответствии с Соглашением о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих государств — участников СНГ от 15 мая 1992 года.
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