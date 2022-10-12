Свердловскому заключенному пытались передать наркотики под видом изюма

Заключенному, отбывающему наказание в исправительной колонии №53 в Верхотурье (Свердловская область), пытались передать наркотики в пакете с изюмом. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
«В Верхотурье заключенному пытались передать наркотики. При досмотре сотрудники ГУФСИН обнаружили и изъяли в пакете с изюмом полимерный сверток с наркотическим веществом», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Свердловчанин отбывает наказание по статьям «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Применение насилия в отношении представителя власти». По словам представителя ГУФСИН, информация для дальнейшего разбирательства передана в полицию.
Ранее URA.RU сообщало, что свердловские заключенные с начала года сделали продукцию на два миллиарда рублей. Также агентство рассказывало, что заключенные исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле за месяц заработали 159 тысяч рублей.
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