Свердловскому заключенному пытались передать наркотики под видом изюма

12 октября 2022 в 22:26 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГУФСИН обнаружили и изъяли наркотики в пакете с изюмом во время досмотра посылки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заключенному, отбывающему наказание в исправительной колонии №53 в Верхотурье (Свердловская область), пытались передать наркотики в пакете с изюмом. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «В Верхотурье заключенному пытались передать наркотики. При досмотре сотрудники ГУФСИН обнаружили и изъяли в пакете с изюмом полимерный сверток с наркотическим веществом», — рассказали в пресс-службе ведомства. Свердловчанин отбывает наказание по статьям «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Применение насилия в отношении представителя власти». По словам представителя ГУФСИН, информация для дальнейшего разбирательства передана в полицию. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские заключенные с начала года сделали продукцию на два миллиарда рублей. Также агентство рассказывало, что заключенные исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле за месяц заработали 159 тысяч рублей.

Заключенному, отбывающему наказание в исправительной колонии №53 в Верхотурье (Свердловская область), пытались передать наркотики в пакете с изюмом. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «В Верхотурье заключенному пытались передать наркотики. При досмотре сотрудники ГУФСИН обнаружили и изъяли в пакете с изюмом полимерный сверток с наркотическим веществом», — рассказали в пресс-службе ведомства. Свердловчанин отбывает наказание по статьям «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Применение насилия в отношении представителя власти». По словам представителя ГУФСИН, информация для дальнейшего разбирательства передана в полицию. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские заключенные с начала года сделали продукцию на два миллиарда рублей. Также агентство рассказывало, что заключенные исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле за месяц заработали 159 тысяч рублей.