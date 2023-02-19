19 февраля 2023
18 февраля 2023

Челябинский депутат Госдумы сводил участников СВО на хоккейный матч. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккей. Челябинск., маскот, хк трактор, белый медведь
Военнослужащие сходили на матч ХК «Трактор» — ХК «Сочи» Фото:
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Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов организовал раненым участникам спецоперации, проходящим лечение в военном санатории «Чебаркульский», поездку на хоккейный матч. Об этом парламентарий написал в социальных сетях.

«Рад возможности поддержать ребят, организовав для них поход на хоккейный матч „Трактора“. Вечер подарил парням много радости и ярких впечатлений от реализации голевых моментов и той воли к победе, которую продемонстрировал челябинский клуб», — написал Павлов на своей странице в «ВКонтакте».

Парламентарий выразил благодарность генеральному директору клуба Ивану Савину за помощь в организации поездки. Итог матча впечатлил. «Трактор» победил ХК «Сочи» с разгромным счетом 5:0.

Павлов, как может помогает бойцам не только в тылу, но и на передовой. Депутат несколько раз отправлялся с гуманитарным конвоем в Донбасс, передавал бойцам продукты и вещи.

Бойцов доставили из санатория «Чебаркульский» на арену «Трактор»
Фото:

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Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов организовал раненым участникам спецоперации, проходящим лечение в военном санатории «Чебаркульский», поездку на хоккейный матч. Об этом парламентарий написал в социальных сетях. «Рад возможности поддержать ребят, организовав для них поход на хоккейный матч „Трактора“. Вечер подарил парням много радости и ярких впечатлений от реализации голевых моментов и той воли к победе, которую продемонстрировал челябинский клуб», — написал Павлов на своей странице в «ВКонтакте». Парламентарий выразил благодарность генеральному директору клуба Ивану Савину за помощь в организации поездки. Итог матча впечатлил. «Трактор» победил ХК «Сочи» с разгромным счетом 5:0. Павлов, как может помогает бойцам не только в тылу, но и на передовой. Депутат несколько раз отправлялся с гуманитарным конвоем в Донбасс, передавал бойцам продукты и вещи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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