Военнослужащие сходили на матч ХК «Трактор» — ХК «Сочи» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов организовал раненым участникам спецоперации, проходящим лечение в военном санатории «Чебаркульский», поездку на хоккейный матч. Об этом парламентарий написал в социальных сетях.

«Рад возможности поддержать ребят, организовав для них поход на хоккейный матч „Трактора“. Вечер подарил парням много радости и ярких впечатлений от реализации голевых моментов и той воли к победе, которую продемонстрировал челябинский клуб», — написал Павлов на своей странице в «ВКонтакте».

Парламентарий выразил благодарность генеральному директору клуба Ивану Савину за помощь в организации поездки. Итог матча впечатлил. «Трактор» победил ХК «Сочи» с разгромным счетом 5:0.

Павлов, как может помогает бойцам не только в тылу, но и на передовой. Депутат несколько раз отправлялся с гуманитарным конвоем в Донбасс, передавал бойцам продукты и вещи.