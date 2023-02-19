Под Екатеринбургом нашли пропавшего подростка

Поиски Богданы Начиновой приостановлены, так как девушка нашлась Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Верхней Пышме (Свердловская область) нашли девочку-подростка, которая рано утром 20 февраля ушла из дома. Об этом URA.RU рассказали в МО МВД России «Верхнепышминский».

«Поиски ребенка прекращены. Богдана Начинова нашлась», — сказали в ведомстве. Однако комментировать состояние девочки стали.

Ранее в СМИ писали, что Богдана Начинова пропала 20 февраля в Верхней Пышме. Согласно приметам, девушка имеет худощавое телосложение, волосы русые до плеч, глаза серые и губы тонкие. Подросток была одета в пуховик до колен черного цвета с капюшоном, светло-серый снуп на голове.

URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге пропал 11-летний мальчик. Последний раз ребенок выходил на связь 28 января.