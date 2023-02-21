Кадыров: Путин ведет войну против приспешников сатаны 21 февраля 2023 в 17:18 Размер текста - 17 + Запад старается подорвать религиозные ценности России Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Россия ведет «священную войну» против приспешников сатаны в лице западных стран. Такое заявление опубликовал в своем telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. «Вне всякого сомнения, это Священная война против приспешников сатаны, которые покусились даже на Всевышнего», — написал он. Рамзан Кадыров также отметил, что Запад, не имея возможности победить Россию на поле боя, начал с подрыва ее религиозных ценностей. «Лучше сто раз умереть, чем дать этой мерзости добраться до наших детей», — заключил глава Чечни. Во вторник, 21 февраля, состоялось обращение президента Российской Федерации Владимира Путина к Федеральному собранию. Во время своей речи Владимир Путин рассказал о том, что педофилия на западе становится нормой, священники одобряют однополые браки. Он также отметил, что семья — это союз мужчины и женщины, и напомнил об обязанности граждан России, заключающейся в защите детей от деградации и вырождения. Россия ведет «священную войну» против приспешников сатаны в лице западных стран. Такое заявление опубликовал в своем telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. «Вне всякого сомнения, это Священная война против приспешников сатаны, которые покусились даже на Всевышнего», — написал он. Рамзан Кадыров также отметил, что Запад, не имея возможности победить Россию на поле боя, начал с подрыва ее религиозных ценностей. «Лучше сто раз умереть, чем дать этой мерзости добраться до наших детей», — заключил глава Чечни. Во вторник, 21 февраля, состоялось обращение президента Российской Федерации Владимира Путина к Федеральному собранию. Во время своей речи Владимир Путин рассказал о том, что педофилия на западе становится нормой, священники одобряют однополые браки. Он также отметил, что семья — это союз мужчины и женщины, и напомнил об обязанности граждан России, заключающейся в защите детей от деградации и вырождения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям