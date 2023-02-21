Пермские власти заявили, что контролируют погоду

Начальник дорожной службы Перми: город хорошо убирают от снега

Дорожная служба круглосуточно убирает снег в центре Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Начальник дорожно-эксплуатационной службы Пермского края (занимается содержанием дорог в центре Перми) Денис Курышев заявил, что, несмотря на многочисленные жалобы жителей, ведомство контролирует погоду и ведет круглосуточную уборку снега. Об этом он рассказал во время прямого эфира в группе «Пермский край» на сайте «ВКонтакте».

«Я сейчас не буду оправдываться, но все мы с вами, наверное, видели обильные осадки в виде снега. Последние числа декабря это показали, новогодние праздники. Мы погоду полностью контролируем. Нам приходят сводки, то есть мы готовы в любой момент, работаем круглосуточно. Снега было действительно много», — сообщил Курышев.

Он отметил, что ежедневно на уборку улиц выводилось большое количество техники. В их числе 22 коммунальные машины, которые подметают, обрабатывают дороги, а затем выметают образовавшуюся «кашу». В работе задействованы самосвалы, 10 погрузчиков-экскаваторов и 16 мини-погрузчиков. По его словам, техника во время снегопадов работала сутками, а прорабы и сейчас ежедневно сами обследуют улицы.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Дмитрий Махонин забрал полномочия по уборке центральных улиц у мэра. В декабре Пермь накрыли обильные снегопады, жители жаловались на плохую уборку. Новый подрядчик, дорожно-эксплуатационная служба Пермского края, приступил к работе в ночь на 21 декабря 2022 года.