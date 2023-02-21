Пермяки отказываются от привычного способа передать посылку в зону СВО в пользу креатива Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Прикамья проявляют все больше креатива при формировании посылок на передовую. На это обратили внимание прикамские волонтеры.

«Пермяки креативно подходят к оформлению посылок. Их доставляют нашим бойцам на передовую», — указано в telegram-канале «Народный фронт — Пермский край».

О том, что участник спецоперации с позывным «Кама» поблагодарил жителей Пермского края за оказанные помощь и поддержку, URA.RU писало ранее. Группа пермских бойцов в рамках короткого отпуска посетила региональный штаб проекта «Все для Победы». Пермяки регулярно помогают участникам спецоперации. При этом они стараются искать новые формы поддержки.

Военнослужащие РФ принимают участие в спецоперации на территории Украины с февраля прошлого года. По словам президента России Владимира Путина, действия российских военных направлены на защиту Донбасса от геноцида со стороны украинского режима и националистов ВСУ.