21 февраля 2023

Пермяки креативно подошли к оформлению посылок для участников спецоперации. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка гуманитарной помощи на Донбасс. Челябинск, гуманитарный конвой, гуманитарный груз
Пермяки отказываются от привычного способа передать посылку в зону СВО в пользу креатива Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Прикамья проявляют все больше креатива при формировании посылок на передовую. На это обратили внимание прикамские волонтеры.

«Пермяки креативно подходят к оформлению посылок. Их доставляют нашим бойцам на передовую», — указано в telegram-канале «Народный фронт — Пермский край».

О том, что участник спецоперации с позывным «Кама» поблагодарил жителей Пермского края за оказанные помощь и поддержку, URA.RU писало ранее. Группа пермских бойцов в рамках короткого отпуска посетила региональный штаб проекта «Все для Победы». Пермяки регулярно помогают участникам спецоперации. При этом они стараются искать новые формы поддержки.

Военнослужащие РФ принимают участие в спецоперации на территории Украины с февраля прошлого года. По словам президента России Владимира Путина, действия российских военных направлены на защиту Донбасса от геноцида со стороны украинского режима и националистов ВСУ.

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Жители Прикамья проявляют все больше креатива при формировании посылок на передовую. На это обратили внимание прикамские волонтеры. «Пермяки креативно подходят к оформлению посылок. Их доставляют нашим бойцам на передовую», — указано в telegram-канале «Народный фронт — Пермский край». О том, что участник спецоперации с позывным «Кама» поблагодарил жителей Пермского края за оказанные помощь и поддержку, URA.RU писало ранее. Группа пермских бойцов в рамках короткого отпуска посетила региональный штаб проекта «Все для Победы». Пермяки регулярно помогают участникам спецоперации. При этом они стараются искать новые формы поддержки. Военнослужащие РФ принимают участие в спецоперации на территории Украины с февраля прошлого года. По словам президента России Владимира Путина, действия российских военных направлены на защиту Донбасса от геноцида со стороны украинского режима и националистов ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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