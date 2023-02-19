Пермячка шьет одежду для участников СВО на деньги соцконтракта

С помощью соцконтракта пермячка открыла свое ателье Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жительница Кунгура (Пермский край) заключила с властями социальный контракт и открыла свое ателье. Предприниматель принимает заказы от жителей города, а также шьет одежду и обмундирование для участников спецоперации, рассказали в краевом минсоцразвития.

«Сегодня Светлана не только занимается бизнесом, но и шьет теплую одежду, балаклавы, шапки, маскхалаты для участников СВО. Для этого администрация Кунгурского округа выделила специальное помещение», — передает сайт минсоцразвития.

Социальный контракт является одной из форм выхода из малоимущности. Граждане могут заключить его с властями на получение субсидий в случае, если они лишились доходов и оказались в трудной жизненной ситуации. Социальную помощь можно получить в том числе и на открытие своего дела. В 2022 году в крае было заключено более четырех тысяч таких контрактов на сумму 406 млн рублей. В 2023 году на эти цели выделят 554 млн рублей.

Спецоперация на территории Украины продолжается с февраля 2022 года. Ее главными целями назывались защита мирного населения Донбасса.