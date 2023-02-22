Врач раскрыла, какую пользу свердловчанам несут видеоигры

Врач Демьяновская: видеоигры способствует развитию лидерских качеств

У любителей видеоигр развивается гибкость мышления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У свердловчан, выбирающих динамичные видеоигры, повышается скорость восприятия и анализа зрительной информации. У любителей видеоигр улучшаются познавательные процессы, развивается гибкость мышления, лидерские качества и эмоциональная сфера. Такими данными с корреспондентом URA.RU поделилась кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Если человек в процессе игры выступает первым и действует в единственном числе, то такая модель поведения способствует развитию его лидерских качеств в реальном мире. В то же время коллективные видеоигры повышают организационные навыки участников и понимание правил командной работы. Они лучше осознают влияние действий игрока на других персонажей, развивают способность управлять группой и творчески подходить к решению проблем», — пояснила Екатерина Демьяновская.

В целом окончательный вывод о вреде или пользе видеоигр еще не сделан. «При правильном „дозировании“ — 1,5 часа в день — видеоигра способствует ощущению радости и удовлетворенности жизнью. Но затягивать время игры до 2 часов и более не рекомендуется. В таком случае люди, наоборот, чувствуют себя менее счастливыми», — отметила медик «Гемотеста».

Разработчики пытаются преодолеть минусы видеоигр в их традиционном формате: гиподинамию, избыточное напряжение зрения, избирательную работу только определенных областей мозга, поведенческие нарушения. «Например, популярность сейчас набирает формат, в котором движения тела преобразуются в игровые команды. Такие видеоигры можно использовать для улучшения здоровья пользователей», — заявила врач Демьяновская.

«Опросы показывают, что люди, в принципе, готовы переходить на новые формы активных видеоигр, если они будут удовлетворять определенным требованиям. Например, реалистичность изображения, получение обратной связи от персонажей игры, дружественный формат общения между участниками, элементы квестов», — резюмировала врач-эксперт лаборатории.

Ранее URA.RU сообщало, что Минздрав РФ признал зависимость от компьютерных игр болезнью. Минздрав РФ планирует до 2025 года перейти на новую редакцию Международной классификации болезней, в которой игровое расстройство трактуется как зависимость.