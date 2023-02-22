Депутат-участник СВО раскрыл главную задачу, поставленную Путиным в послании

Депутат Госдумы Сокол: главная задача России заключается в выполнении целей СВО

22 февраля 2023 в 22:50 Размер текста - 17 +

Путин дал понять, вся Россия сплотилась вокруг борьбы против нацизма и агрессии НАТО, отметил Сокол Фото: Владимир Андреев © URA.RU Успешное выполнение задач спецоперации является главным приоритетом России на ближайшее время. Об этом URA.RU заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Сокол, который добровольцем отправился в зону СВО. Так он прокомментировал тезисы президента РФ Владимира Путина, озвученные им в ходе послания Федеральному собранию. «Владимир Путин четко дал понять Западу, что для защиты Россия будет жестко реагировать на любое усиление агрессии и даст пропорциональный ответ, отодвигая угрозы от своих границ. Понятно, что успешное выполнение задач в рамках спецоперации, поставленных Владимиром Владимировичем — это цель номер один. Это вопрос будущего нашей страны», — заявил Сергей Сокол. Он также отметил, что вся страна сплотилась вокруг борьбы против нацизма и агрессии НАТО. Сокол высоко оценил помощь, которую россияне отправляют на передовую. «И главная сейчас наша общая задача — сделать все для победы. „За победу, за боевых товарищей, за Родину!“. Потому что, как сказал президент, правда за нами!» — заключил депутат. По мнению председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Пахомова, своем послании президент обозначил векторы движения по всем без исключения сферам жизни России. «Владимир Владимирович дал четкий ответ всем нашим бывшим партнерам на Западе, которые предрекали стагнацию нашей экономики. Промышленность, производство, строительство — все крупные отрасли не только в ускоренном режиме замещают западные технологии отечественными наработками. Они еще и находят новые, более перспективные рынки сбыта, налаживают деловые связи с Азией, Африкой, Латинской Америкой», — отметил он. Депутат добавил, что у России есть все ресурсы для развития, поэтому в ближайшие годы страну ждет новый цикл роста. «Президент особенно подчеркнул, что мы не закрываемся от мира, мы никогда не декларировали такой принцип в своей политике. Россия использует свой исторический шанс и все свои конкурентные преимущества, а деньги должны и будут работать на страну, на развитие социальной сферы, благополучия и комфорта наших граждан», — заключил Пахомов. Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 февраля. На нем он заявил, что РФ приостанавливает договор о СНВ, а также обозначил ключевые векторы развития страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Успешное выполнение задач спецоперации является главным приоритетом России на ближайшее время. Об этом URA.RU заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Сокол, который добровольцем отправился в зону СВО. Так он прокомментировал тезисы президента РФ Владимира Путина, озвученные им в ходе послания Федеральному собранию. «Владимир Путин четко дал понять Западу, что для защиты Россия будет жестко реагировать на любое усиление агрессии и даст пропорциональный ответ, отодвигая угрозы от своих границ. Понятно, что успешное выполнение задач в рамках спецоперации, поставленных Владимиром Владимировичем — это цель номер один. Это вопрос будущего нашей страны», — заявил Сергей Сокол. Он также отметил, что вся страна сплотилась вокруг борьбы против нацизма и агрессии НАТО. Сокол высоко оценил помощь, которую россияне отправляют на передовую. «И главная сейчас наша общая задача — сделать все для победы. „За победу, за боевых товарищей, за Родину!“. Потому что, как сказал президент, правда за нами!» — заключил депутат. По мнению председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Пахомова, своем послании президент обозначил векторы движения по всем без исключения сферам жизни России. «Владимир Владимирович дал четкий ответ всем нашим бывшим партнерам на Западе, которые предрекали стагнацию нашей экономики. Промышленность, производство, строительство — все крупные отрасли не только в ускоренном режиме замещают западные технологии отечественными наработками. Они еще и находят новые, более перспективные рынки сбыта, налаживают деловые связи с Азией, Африкой, Латинской Америкой», — отметил он. Депутат добавил, что у России есть все ресурсы для развития, поэтому в ближайшие годы страну ждет новый цикл роста. «Президент особенно подчеркнул, что мы не закрываемся от мира, мы никогда не декларировали такой принцип в своей политике. Россия использует свой исторический шанс и все свои конкурентные преимущества, а деньги должны и будут работать на страну, на развитие социальной сферы, благополучия и комфорта наших граждан», — заключил Пахомов. Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 февраля. На нем он заявил, что РФ приостанавливает договор о СНВ, а также обозначил ключевые векторы развития страны.