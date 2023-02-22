Бастрыкин взял на контроль дело по обеспечению жильем челябинских сирот

23 февраля 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Челябинской области провести проверки и помочь сиротам Фото: Официальный сайт Президента РФ Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверок в связи с обращением о непредоставлении жилья сиротам из Челябинской области. Информация об этом размещена на сайте СК. «К главе СК России в приемную „ВКонтакте“ поступило обращение в интересах сирот, которые не могут реализовать свои жилищные права. Девушке из Челябинской области и ее брату положенное по закону жилье не предоставляется из-за наличия квартиры матери, которая не пригодна для проживания из-за несоответствия санитарно-эпидемиологическим нормам. В результате они вынуждены проживать в ненадлежащих условиях», — сообщил Информационный центр СК России. Как сообщает пресс-служба СК, Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК по Челябинской области Петру Решетникову представить доклады о проведенных проверочных мероприятиях, а по итогам проверок — о принятых решениях по обеспечению обратившихся граждан жильем. Исполнение поручения, а также ход процессуальных проверок поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверок в связи с обращением о непредоставлении жилья сиротам из Челябинской области. Информация об этом размещена на сайте СК. «К главе СК России в приемную „ВКонтакте“ поступило обращение в интересах сирот, которые не могут реализовать свои жилищные права. Девушке из Челябинской области и ее брату положенное по закону жилье не предоставляется из-за наличия квартиры матери, которая не пригодна для проживания из-за несоответствия санитарно-эпидемиологическим нормам. В результате они вынуждены проживать в ненадлежащих условиях», — сообщил Информационный центр СК России. Как сообщает пресс-служба СК, Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК по Челябинской области Петру Решетникову представить доклады о проведенных проверочных мероприятиях, а по итогам проверок — о принятых решениях по обеспечению обратившихся граждан жильем. Исполнение поручения, а также ход процессуальных проверок поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.