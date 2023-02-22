22 февраля 2023

Бастрыкин взял на контроль дело по обеспечению жильем челябинских сирот

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Челябинской области провести проверки и помочь сиротам Фото:

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверок в связи с обращением о непредоставлении жилья сиротам из Челябинской области. Информация об этом размещена на сайте СК.

«К главе СК России в приемную „ВКонтакте“ поступило обращение в интересах сирот, которые не могут реализовать свои жилищные права. Девушке из Челябинской области и ее брату положенное по закону жилье не предоставляется из-за наличия квартиры матери, которая не пригодна для проживания из-за несоответствия санитарно-эпидемиологическим нормам. В результате они вынуждены проживать в ненадлежащих условиях», — сообщил Информационный центр СК России.

Как сообщает пресс-служба СК, Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК по Челябинской области Петру Решетникову представить доклады о проведенных проверочных мероприятиях, а по итогам проверок — о принятых решениях по обеспечению обратившихся граждан жильем. Исполнение поручения, а также ход процессуальных проверок поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверок в связи с обращением о непредоставлении жилья сиротам из Челябинской области. Информация об этом размещена на сайте СК. «К главе СК России в приемную „ВКонтакте“ поступило обращение в интересах сирот, которые не могут реализовать свои жилищные права. Девушке из Челябинской области и ее брату положенное по закону жилье не предоставляется из-за наличия квартиры матери, которая не пригодна для проживания из-за несоответствия санитарно-эпидемиологическим нормам. В результате они вынуждены проживать в ненадлежащих условиях», — сообщил Информационный центр СК России. Как сообщает пресс-служба СК, Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК по Челябинской области Петру Решетникову представить доклады о проведенных проверочных мероприятиях, а по итогам проверок — о принятых решениях по обеспечению обратившихся граждан жильем. Исполнение поручения, а также ход процессуальных проверок поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...