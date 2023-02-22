Марафон челябинского ОНФ собрал более 10 млн рублей для военных

23 февраля 2023 в 19:49 Размер текста - 17 +

Помимо денег, челябинцы приносили нужные военнослужащим вещи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Марафон челябинского Общероссийского Народного фронта (ОНФ) собрал более 10 млн рублей для военных. Об этом общественники сообщили в соцсетях. «Рассказываем об итогах марафона „Народный фронт. Все для победы!“ Общая сумма поддержки от южноуральцев для наших бойцов, в рамках марафона, приуроченного к 23 Февраля, составила более 10 млн рублей», — написали участники Народного фронта в своем региональном telegram-канале. По словам челябинских общественников, проект, приуроченный ко Дню защитника Отечества, они запустили 13 февраля. Его поддержали тысячи жителей Южного Урала. Ежедневно в исполком ОНФ жители области приносили нужные вещи для передачи бойцам: спальники, берцы, генераторы, инструменты и многое другое. Всего жители региона принесли более семи тысяч вещей на сумму более 5,5 млн рублей. Также жители области переводили средства на специальный счет. По итогам марафона денежный сбор составил 5 млн 77 тысяч 160 рублей. По итогу общая сумма поддержки от жителей области для бойцов в рамках марафона составила более 10 млн рублей. «Мы благодарим всех, кто принял участие в марафоне „Народный фронт. Все для победы!“. Вся эта помощь для парней с Южного Урала в ближайшее время окажется на передовой», — отметил руководитель Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Марафон челябинского Общероссийского Народного фронта (ОНФ) собрал более 10 млн рублей для военных. Об этом общественники сообщили в соцсетях. «Рассказываем об итогах марафона „Народный фронт. Все для победы!“ Общая сумма поддержки от южноуральцев для наших бойцов, в рамках марафона, приуроченного к 23 Февраля, составила более 10 млн рублей», — написали участники Народного фронта в своем региональном telegram-канале. По словам челябинских общественников, проект, приуроченный ко Дню защитника Отечества, они запустили 13 февраля. Его поддержали тысячи жителей Южного Урала. Ежедневно в исполком ОНФ жители области приносили нужные вещи для передачи бойцам: спальники, берцы, генераторы, инструменты и многое другое. Всего жители региона принесли более семи тысяч вещей на сумму более 5,5 млн рублей. Также жители области переводили средства на специальный счет. По итогам марафона денежный сбор составил 5 млн 77 тысяч 160 рублей. По итогу общая сумма поддержки от жителей области для бойцов в рамках марафона составила более 10 млн рублей. «Мы благодарим всех, кто принял участие в марафоне „Народный фронт. Все для победы!“. Вся эта помощь для парней с Южного Урала в ближайшее время окажется на передовой», — отметил руководитель Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий.